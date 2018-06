Barbora Zpěváčková, Novinky

Na otázku, zda premiér v takovém případě přistoupí ke kompetenční žalobě, odpověděl, že ne: „Není důvod. Na základě schůzky, kterou jsme absolvovali v Lánech, jsem splnil slib a závazek v rámci dohody s ČSSD a předpokládám, že dojde k náhradní dočasné alternativě, kdy pan Hamáček povede ministerstvo zahraničí.“

Prezident údajně nechce Pocheho do Černínského paláce kvůli kladným postojům k uprchlíkům. Zeman také argumentoval tím, že má Poche korupční minulost. Europoslanec při prezidentských volbách veřejně podpořil Zemanova protikandidáta Jiřího Drahoše.

ČSSD může Zemana přemlouvat



O kompetenční žalobě mluvila část sociálních demokratů. Je to totiž jedna z variant, jak by se Poche mohl stát ministrem. Pokud by žalobu Babiš podal a Ústavní soud rozhodl ve prospěch premiéra, prezident by nakonec musel ustoupit a Pocheho jmenovat členem vlády.

Sám Poche ještě v pondělí Novinkám tvrdil, že je přesvědčený, že se ministrem stane. Podle všeho ale ve středu Zeman ministra zahraničí nejmenuje a diplomacii bude dočasně šéfovat předseda ČSSD Jan Hamáček.

Sociálním demokratům poté nebude zbývat nic jiného, než že budou několik týdnů či měsíců přemlouvat Zemana, aby Pocheho nakonec jmenoval.