Radim Vaculík, Právo

Kdy vám premiér nabídl post ministra obrany?

Řekl mi to a projednal se mnou dnes (v pátek) krátce před tiskovou konferencí po jednání vlády.

A souhlasil jste?

Ještě to sice není jednoznačná záležitost, ale s tím návrhem jsem samozřejmě souhlasil.

Co je potřeba udělat na obraně jako první věc?

Udělat si o tom obrázek a samozřejmě se zaměřit na celou řadu projektů, které teď jsou v návaznosti na pořízení vojenských zařízení. Ať už jde o vrtulníky, anebo radary, které už jsou nějakou dobu v běhu a stále nejsou dořešeny.

Nejdříve tedy chcete vyřešit zakázky a tendry české armády?

Ano.

A co personální obsazení ministerstva?

Samozřejmě i na to se chci zaměřit, protože každý nový ministr na to může mít jiný názor, takže i to je prvotní záležitost, aby si zhodnotil svůj tým a popřípadě si vybral lidi, na které se může spolehnout a s nimiž chce spolupracovat a řešit tyto nelehké situace.

To bude i váš případ?

To bude určitě i můj případ. Pokud budu jmenován, tak ano.

Přivedete si svoje lidi?

Tak jasně.

Počítáte i nadále s ředitelem Vojenského zpravodajství Janem Berounem?

Co se týká bezpečnostních složek, teď bych se k tomu nevyjadřoval, je to předčasné. Nemám žádná negativa ve vztahu k armádě, změny se týkají spíš mého nejbližšího týmu.

Co od nové funkce očekáváte?

Samozřejmě cítím na jednu stranu velký respekt a na druhou stranu velkou výzvu. Je to oblast, která má odlišnost od vnitřní bezpečnosti, policie a ministerstva vnitra.