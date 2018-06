Jan Menšík, Právo

S pražským magistrátem má podle registru smluv uzavřené desítky smluv o pronájmu tisíce reklamních ploch. Na vypracování většiny z nich se podílel právě Ivo Mates, který se skupinou firem spadajících pod BigBoard pravidelně jednal o nájemních smlouvách.

Mates používal toto bílé volvo, na jehož palubní desce měl umístěnou magistrátní parkovací kartu, několik let, což bylo podle zdroje Práva mezi zaměstnanci magistrátu obecně známou věcí.

Pokud by si auto tohoto typu pronajímal komerčně, roční nájem by ho přišel na zhruba 360 tisíc korun.

Nebyl schopen nic vysvětlit

Matese konfrontovalo Právo ve středu. „Žádné auto nemám,“ odpověděl Mates na dotaz, zda vlastní nějaké auto. Když mu reportér ukázal fotografii, na níž je za volantem zmíněného volva registrovaného řadu let na firmy spojené s BigBoardem, naposledy na Outdoor Service, reagoval slovy: „Půjčil jsem si ho od syna.“ Ani jeden z jeho synů však pro společnost Outdoor Service nepracuje.

Úředník pražského magistrátu Ivo Mates využíval vůz patřící reklamní společnosti

FOTO: Novinky

To ostatně Právu potvrdil jednatel firmy Karel Poustecký, jenž je uvedený na pojistné smlouvě auta. Na upřesňující dotazy, kdy si tedy auto půjčil a na jak dlouho, nebyl zaskočený Mates schopný odpovědět.

Podle fotografií, které má Právo k dispozici, je patrné, že Mates autem jezdil už v červnu roku 2017 a minimálně několik měsíců i letos. V polovině loňského roku automobil ještě patřil prokazatelně BigBoardu.

Vlastníci volva byli vždy spojeni s firmou

Údajně půjčený vůz, který si Mates nechal opatřit magistrátní parkovací kartou, stával pravidelně na náplavce na Dvořákově nábřeží, odkud podle svědectví docházel pěšky na nedaleký magistrát.

Mates spravuje portfolio pozemků města s reklamními plochami. V jeho gesci jsou také výběrová řízení na provozovatele reklamy na městském majetku a připravuje taktéž smlouvy o jejich pronájmu.

Bílé SUV Volvo, které používal, změnilo od data své první registrace v roce 2011 několikrát vlastníka. Vždy jej však vlastnily firmy ze skupiny BigBoard – Czech Outdoor, BigMedia či BigBoard.

Úředník pražského magistrátu Ivo Mates.

FOTO: Novinky

V prosinci 2017 bylo auto převedeno na společnost Outdoor Service podnikatelů Tomáše Čunderlíka a Karla Pousteckého. Firmu založili v roce 2006 poté, co prodali své podíly ve společnosti MP Works firmě 0101, za niž tehdy jednal současný výkonný ředitel BigBoardu George Kisugite. Firma Outdoor Service údajně zajišťuje pro BigBoard servis, revize a vylepování reklamních poutačů či stavbu nových poutačů.

Poté, co se o věc začali zajímat novináři, Mates auto přestal používat a to bylo ve středu zaparkováno před provozovnou současného vlastníka – firmy Outdoor Service. „Nemám k tomu co říct,“ vyjádřil se k informacím o možném korupčním jednání v souvislosti s používáním firemního vozu magistrátním úředníkem druhý z jednatelů a spoluvlastník firmy Outdoor Service Tomáš Čunderlík.

Zmíněné auto přitom celou dobu stálo před provozovnou společnosti, chyběla na něm však již magistrátní parkovací karta…