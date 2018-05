Novinky, ČTK

Mašínová jako soudkyně dostala na stůl spor o ochranu osobnosti mezi místopředsedou českého fotbalu Romanem Berbrem a Dagmar Damkovou proti bývalému sudímu Tomáši Kovaříkovi. Případ rozhodla ve prospěch Berbra takovým způsobem, který odvolací soud označil jako popření práva žalovaného na spravedlivý proces, načež nařídil, aby věc znovu projednal jiný soudce.

Mašínová měla mít velmi nadstandardní vztah s někdejším šéfem českého fotbalu Peltou. Díky tomu měla podle Šámala VIP vstupenky na fotbalová utkání, k tomu letenky i ubytování po světě. Spor podle předsedy NS neměla vůbec rozhodovat. „Civilní řízení vedla ve prospěch žalobců, nevykládala zákon podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Pelta měl zájem na úspěchu žalobců a soudkyně s ním i v den jednání udržovala intenzivní telefonický kontakt,“ zdůraznil Šámal.

Nejpřísnější potrestání, tedy odvolání z funkce, je podle předsedy NS naprosto odpovídající. „Takové jednání se v běžném životě nazývalo klientelismem a toto považuji vedle podplácení za největší přestoupení činnosti a regulí toho, jak má soudce vystupovat,“ dodal Šámal.

Vazby Mašínové s Peltou prověřovala i policie, trestný čin nezjistila.

Soudkyně Sylva Mašínová

FOTO: Petr Kozelka, Právo

Soudkyně Mašínová odmítla, že by spor rozhodovala zaujatě. „Podjatá jsem nebyla. Účastníky jsem neznala a neznám, jsou mi lhostejní a pan Pelta s tím nijak nesouvisel,“ řekla soudkyně s tím, že její znalost sportovního prostředí jí nebránila v rozhodování sporu.

„Podobně mohou věřící soudci rozhodovat o církevních restitucích nebo soudci s půjčkami spory týkající se bank,“ hájila se Mašínová.

Podle jejího advokáta Jiřího Teryngela byly nejrůznější benefity od Pelty věcí několik let starou. „Věci, které se udály před třemi lety, jsou promlčené a neměly by jít k její tíži, i když tam nějaké benefity jako lístky na fotbal byly,“ připustil advokát.

Miroslav Pelta

FOTO: Petr Kozelka, Právo

Podle předsedy kárného senátu Karla Šimky bude důležité, jestli se vztah soudkyně Mašínové s Peltou projevil v její práci. „Řeknu to natvrdo, byl to vztah milenecký. Ale nám je jedno, jestli paní kárně obviněná jezdila s panem Peltou tam či onam, co s ním dělala nebo nedělala, za předpokladu, že se to neprojevilo v její činnosti,“ prohlásil Šimka. „Ten vztah trval jen krátce a skončil už před několika lety,“ přiznala Mašínová.

Před kárným senátem bude jako svědek vypovídat i Pelta, který z pozice předsedy fotbalové asociace odešel poté, co byl obviněn kvůli dotacím na sport.