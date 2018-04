Václav Pergl, Právo

„Protože klíšťata jsou všude, nejen u vody a na kraji lesa, ale i v městských parcích a zahradách rodinných domů, měli by lidé být opatrní, neměli by si lehat do trávy, a pokud klíště mají, měli by ho co nejdříve odstranit,“ doporučuje evropský odborník na klíšťata Rastislav Maďar.

Čtvrtina pacientů má trvalé následky

Před nebezpečím varoval ve své týdenní předpovědi i Český hydrometeorologický ústav ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem.

„Klíšťová encefalitida je virové onemocnění probíhající jako nehnisavý zánět mozkových blan nebo zánět mozku. Inkubační doba je tři až 30 dní,“ sdělila Právu Hana Roháčová, primářka infekčního oddělení pražské Nemocnice Na Bulovce, kde se nejzávažnější případy léčí.

V první fázi onemocnění se objevují horečky, bolesti hlavy, malátnost, nevolnost, bolesti v kloubech, které trvají několik dní.

Druhou fázi onemocnění uvede nástup krutých bolestí hlavy provázených horečkami. Příznakem poškození nervového systému je ztuhnutí svalů na šíji, svalový třes, nervové obrny, závratě, poruchy spánku, poruchy paměti a dezorientace.

„Přibližně u jedné třetiny infikovaných pacientů první fáze chybí a onemocnění se již ze začátku projeví závažnými příznaky druhé fáze,“ upozornila Roháčová.

Asi čtvrtina nemocných má trvalé následky. Patří k nim například obrna horních končetin, chronické bolesti hlavy, poruchy koncentrace, nálady nebo spánku, snížená výkonnost a deprese. K úmrtí dochází pouze ve výjimečných případech.

Lymeská borrelióza má časné a pozdní stadium. Na první upozorní šířící se červená skvrna v místě, kde se klíště přisálo. Toto stadium mohou provázet i další příznaky od horečky po svalovou bolest a celkovou únavu.

Pozdní stadium lymeské borreliózy postihuje klouby, kůži a nervový systém. Proti klíšťové encefalitidě se dá očkovat, proti lymeské borrelióze účinná vakcína neexistuje a nemoc se léčí antibiotiky.

V roce 2015 bylo zjištěno 355 onemocnění, v roce 2016 to bylo už 565 a loni dokonce 687 případů.