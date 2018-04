Adéla Jelínková, Právo

Jakmile legislativci stanovili jasné hranice hlasitosti reklamních bloků, jež si televize pod hrozbou desetimiliónové pokuty většinou nedovolí překračovat, začali provozovatelé vymýšlet způsoby, jak zákon obejít.

Podle Rady rozhlasového a televizního vysílání (RRTV) i mediálních expertů televize úmyslně ztišují okolní pořady a reklamní spoty vkládají do tišších pasáží zábavných pořadů či filmů.

Televizním divákům potom logicky přijde reklama hlasitější, na což si radě desítky z nich každoročně stěžují.

Někteří ze stěžovatelů k doložení svých tvrzení dokonce posílají záznamy, na kterých příliš hlasitou reklamu údajně zachytili. Nicméně zcela neúspěšně. Manipulaci s hlasitostí okolního pořadu totiž žádný zákon nelimituje ani nezakazuje.

Chystá se novela



Bezzubosti nynější legislativy si je vědomo i ministerstvo kultury. Podle jeho mluvčí Simony Cigánkové úřad bude v dohledné době připravovat novelu zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání, a na přetřes by tudíž mohla přijít i manipulace s hlasitostí pořadů.

„Tato problematika bude moci být vznesena jako jedno z dalších témat pro eventuální změnu úpravy,“ řekla včera Právu Cigánková. Hlasitost vysílání před nebo po reklamním bloku doteď české zákony neřeší. „Rada tedy nemůže podobné případy sankciovat. Stejně tak vkládání reklamy do určitých míst pořadu,“ vysvětlila mluvčí Cigánková.

Podle ní by situaci mohlo vyřešit například stanovení jednotné hlasitosti celého programu bez ohledu na jednotlivé části.

Reklama v tichých pasážích?



Na „finty“ televizních stanic rada upozorňovala už v roce 2015. Konkrétně šlo o praktiky provozovatele FTV Prima, jež již tehdy podle rady záměrně vkládala reklamu do tichých míst pořadu, a to tak, aby zněla oproti přerušovaným pořadům mnohem hlasitěji. „Někteří provozovatelé reklamu občas vkládají do tišší pasáže, a tím to pak zní hlasitěji, ale samotná absolutní hlasitost překračována není,“ řekl Jaroslav Mrázek z RRTV.

Podle něj poslední, desetitisícovou pokutu za hlasitou reklamu rada udělila v srpnu 2017 Jihočeské televizi. Pravidelný monitoring probíhá každý měsíc.

Komerční televize „nařčení“ z manipulování hladin zvuku dlouhodobě popírají. S hlasitostí reklam ani pořadů údajně nijak nepracují. „Příliš hlasité reklamy by byly i pro nás kontraproduktivní. Jako komerční televize určitě nechceme, aby diváci od reklam odcházeli, tak proč bychom je tedy dělali záměrně nekoukatelné?“ argumentovala mluvčí FTV Prima Gabriela Semová.

Zákon kulhá za realitou. Jan Jirák, mediální expert

Podle mediálního experta z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Jana Jiráka je právě zvýšená hladina hlasitosti reklamy klíčem k tomu, jak upoutat divákovu pozornost. „Souvisí to především s diváckými návyky, protože lidé mají ve zvyku využívat reklamy jako obslužný čas – je reklama, skočím si na toaletu, do kuchyně, do ledničky. Ta hlasitější reklama jde ale za nimi, nehledě na to, že někoho může taky probudit,“ ozřejmil Jirák.

Podle něj předešlá úprava legislativy, která stanovila maximální hlasitost zvuku, sice zlepšení přináší, ne však maximální možné.

„Pamatuji dobu, kdy se tohle opatření přijímalo, a ten rozdíl zvukových hladin byl opravdu obrovský. Televize se reklamu snažily opravdu hodně odlišit, takže je to pokrok. Ale jak už to tak v legislativních úpravách bývá, nemyslelo se na všechny možnosti. Zákon kulhá za realitou,“ zhodnotil Jirák.