I když jsou létající stroje v cenách od dvou klidně do padesáti tisíc korun pro běžné spotřebitele poměrně novou záležitostí, stačí projít specializované weby a z nich je hned patrné, že jich už amatérští operátoři ztratili stovky.

Třeba u dveří fotbalového klubu v Černošicích-Mokropsech u Prahy visela donedávna cedulka oznamující, že tady někde se těsně po Štědrém dnu ztratil dron Sky Viper. Zdejší terén není pro pátrání jednoduchý. Kroutí se zde svižným proudem Berounka, naproti je vysoká, obtížně přístupná skála zvaná Hladká.

„Šanci, že zde najde ten nesmysl s vrtulkami není moc velká, i když tady chodí dost pejskařů,“ uvažoval jeden z místních obyvatel.

Další hned u piva jízlivě glosoval: „Někomu uletí včely, někomu dron. Možná i dobře mu tak. Ke konci roku tady několikrát někdo s tím šmíroval nad baráky a zahradami. Bzučelo to docela vysoko nad hlavou. Měl jsem chuť sáhnout po kulovnici a sundat mu to. Někdo si seshora natáčí váš domov, ani nevíte, kdo to je.“ To je ale už jiné téma do diskuse.

Už je asi v řece

Každopádně ztrát dronů přibývá. Na konci ledna se jeden stroj ztratil i v pražské Stromovce. „28. 12. 2017 mi vítr vzal dron Forever Vortex Dr 300 v obci Zaryby. Byl bez kamery. Případnému nálezci nabízím odměnu 500 Kč,“ napsal další smutný operátor.

„Dne 2. 1. 2018 mi uletěl dron vlivem větrného počasí. Někde nad zahrádkami u Fitness Tornáda v Mostě. Prosím případné nálezce o zavolání, odměna je jistá. Byl žlutočerný, plastový,“ vyzýval na internetu jiný zarmoucený majitel, jistý pan Jan Jelínek.

Vtipná byla výzva Petra Plananského z Nymburka: „Vítr mi utrhl dron DJI Phantom 3 Standard ze signálu a ten ulétl, vzápětí šel na přistání. Možná už krmí rybičky v Labi.“

„Jednou z nepříjemných vlastností dronů je, že tu a tam svému majiteli uletí,“ potvrdili autoři specializovaného portálu Droneweb, kde se nacházejí další podobné výzvy. S lokalizací ale může vypomoci technika.

Tak jako je dnes už možné pořídit za pár tisíc psovi na obojek lokátor na principu GPS, který majiteli ukáže na mapě mobilu, kde se zatoulaný kamarád pohybuje, existují také lokalizační systémy pro drony.

Někdy mohou pomoci i poslední záběry odvysílané z kamery. Některé stroje ale nic takového nemají, a tak pak už jen nezbývá doufat, že je třeba někde v křoví vyčenichá sousedův pes.

„Zatoulaných“ dronů bude jistě přibývat. Vždyť podle studie Allianz Rise of the Drones stoupne do dvou let počet civilně využívaných dronů ve světě na 4,7 miliónu.