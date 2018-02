Důvodem odstranění mostu, který železnici sloužil přes osmdesát let, je jeho nevyhovující technický a provozní stav.

„Stejně tak nevyhovující je i hlučnost provozu vlaků po něm. Nová ocelová nosná konstrukce ponese jednu kolej, půjde o příhradový most s dolní mostovkou a parabolickým horním pásem,“ popsal mluvčí Správy železniční a dopravní cesty (SŽDC) Marek Iliaš.

Během demontáže snesl jeřáb most na vedlejší parkoviště autobusového nádraží Florenc, kde bude rozřezán na menší celky. Po odstranění mostu jsou naplánované práce na opěrách a souběžně s tím i práce na nové ocelové konstrukci. Kdy však dojde k montáži nového mostu, zatím není jasné.

Původní stav Negrelliho viaduktu.

FOTO: Lucie Fialová, Právo

Až do neděle je kvůli pracím na mostu odkloněná městská autobusová doprava. O několik týdnů později má dojít k odstranění mostní konstrukce přes frekventovanější Křižíkovu ulici a po přemístění odjezdových zastávek by měly začít hlavní práce i na té části viaduktu, která se nachází v prostoru autobusového nádraží na Florenci.

Negrelliho viadukt byl uveden do provozu v roce 1850 a je tak druhým nejstarším stojícím mostem v Praze. Dohromady měří 1110 metrů a tvoří jej sto kleneb a pět mostních objektů. Práce na jeho opravách, které dohromady vyjdou na 1,4 miliardy korun, začaly v červenci 2017. Během loňského roku přišel viadukt o koleje a trakční vedení, došlo také k zpevnění základů jednotlivých pilířů a k odtěžení zásypového materiálu nad a mezi klenbami.

Video

Probíhající rekonstrukce Negrelliho viaduktu (archivní video)

Součástí oprav je i náročná diagnostika stavu všech sta kleneb viaduktu. Rekonstrukce je v plánu ještě další dva roky.

„Nic nenasvědčuje tomu, že bychom termín dokončení celého Negrelliho viaduktu posouvali, platí leden 2020,“ uvedl náměstek generálního ředitele SŽDC pro modernizaci Mojmír Nejezchleb. Po ukončení rekonstrukcí by mělo dojít k oživení celého okolí. Opravený viadukt by měl snížit celkový hluk z vlakové dopravy, měl by mít jednotnou barevnou podobu a jednotlivé mostní klenby by měly zaplnit restaurace, obchody, či městská zeleň.