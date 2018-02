„Změnila se nám pravidla v průběhu hry, jsem přesvědčen, že 101 je důležitá, je většina je stabilita,“ řekl Bartošek v nedělní diskuzi na televizi Prima.

„Stabilita znamená smlouvu, koaliční smlouvu, která zavazuje členy koalice k férovému jednání, předvídatelnosti, což bez většiny ve Sněmovně není možné garantovat,“ dodal s tím, že osobně by předpokládal, že by i hlava státu požadovala 101 hlasů.

Obává se totiž, že bez jasné většiny ve Sněmovně bude ANO kvůli podpoře pro své různé zákony „kšeftovat“.

Kováčik potvrdil, že 101 hlasů je pro vládu komfortnější než prostá většina přítomných poslanců. Nelíbí se mu Zemanova slova, že dá Babišovi neomezenou dobu na hledání podpory.

„Doba nemůže být neomezená,“ poznamenal předseda klubu KSČM. Delší čas však komunisté akceptují. „Když se podíváme do Německa, tak tam teprve zdá se berou koaliční vyjednávání nějaký závěr. V této fázi je lepší udělat to dobře, než rychle,“ dodal.

KSČM do vlády nepůjde

Komunisté jsou připraveni tolerovat či podpořit menšinovou vládu ANO. Jejími přímými účastníky však nebudou. „My jsme jasně řekli, že máme velké rozpory s vítězným hnutím, co se týče zahraniční politiky, proto nebudeme usilovat o vládní angažmá, jsme ale připraveni na toleranci vlády. Tolerance vlády znamená, že nevyvoláme a nevyslovíme se k snahám o vyslovení nedůvěry vládě,“ uvedl Kováčik.

Bartošek zopakoval podmínku lidovců, že ve vládě nesmí sedět trestně stíhaný člověk. ANO by proto mělo nabídnout jinou osobu do funkce předsedy kabinetu.

„Co je přednější? Stabilita země nebo zájem jednoho člověka? U nás to vypadá, že hnutí ANO upřednostňuje to, že v čele bude jeden člověk,“ poznamenal Bartošek.

ANO by podle jeho mínění mělo upřednostnit zájem státu oproti zájmu Babiše sedět ve vládě. „Stabilita má svou hodnotu, protože to je jistota pro lidi, pro lidi, co hodí do práce, pro důchodce, pro zahraniční investory. Nebude-li ve vládě trestně stíhaný člověk, jsme schopni nalézt programové průniky a jsme schopni se bavit o budoucí vládě,“ uzavřel.

Odvolání Okamury



Předseda lidoveckého klubu poslanců Jan Bartošek věří, že sežene 80 podpisů poslanců pro projednání odvolání šéfa SPD Tomia Okamury z funkce místopředsedy Sněmovny. Jednání o tématu podporují prý kromě KDU-ČSL také poslanci STAN, piráti, ODS, TOP 09, část ČSSD i část hnutí ANO.

Důvodem jsou výroky Okamury a některých dalších členů SPD, které zpochybnily existenci koncentračního tábora v Letech. „Jak jsem to počítal odhadem, tak je velká šance, že se 80 poslanců sežene. Vím, že i část hnutí ANO nesouhlasí s výroky zástupců SPD,“ poznamenal Bartošek v TV Prima.

Podle jeho mínění by Okamura kvůli svým názorům neměl sedět na postu místopředsedy Sněmovny, neboť reprezentuje zemi navenek. „Umíte si představit, že zástupce této strany bude jednat s Izraelem, ačkoliv tajemník této strany řekl, že Židé patří do plynu?“ rozčilil se Bartošek. Okamura se za svá slova omluvil, Bartoškovi to však nestačí.

Podle jeho informací prý tajemník SPD ve Sněmovně uvedl, že „cikáni, Židé a homosexuálové patří do plynu“. Připomněl také slova poslance Miloslava Roznera (SPD), že tábor v Letech byl „neexistující pseudokoncentrák“.

Předseda klubu KSČM Pavel Kováčik umožní „svým“ poslancům se k Bartoškově výzvě podepsat. „Jakákoliv relativizace historie je nebezpečná. Vzbuzuje to nenávist a nenávist je to nejhorší, co může být,“ podotkl.

Předseda SPD přitom není první politik, který se neuctivě vyjádřil k táboru v Letech. V září 2016 tehdejší ministr financí a současný premiér Andrej Babiš uvedl: „To, co píší v novinách ti blbečci, že tábor v Letech byl koncentrák, to je lež, byl to pracovní tábor. Kdo nepracoval, šup a byl tam.“ I on se za svá slova posléze omluvil.