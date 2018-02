Organizátoři přítomné vyzvali, aby se po dvou hodinách kroužení centrem vrátili zpět na Strahov. Protestní akce by měla případně pokračovat i v pátek. Do protestu by se měly zapojit i největší pražské dispečinky.

Ze Strahova vyrážejí taxikáři ve dvou proudech po 200 vozidlech se čtvrthodinovým rozestupem. Pomalá jízda zhruba 2000 taxikářů bude směřovat na magistrálu a k I. P. Pavlova, kde budou kroužit v obou směrech.

Před vjezdem do centra hlavního města, kde mohou nastat komplikace kvůli protestu taxikářů, varují informační tabule na příjezdech a také například na Jižní spojce.

FOTO: Radek Plavecký, Právo

Odjezd byl opakovaně posunut. Taxikáři podmínili odvolání protestní jízdy tím, že se dostaví ministři dopravy a průmyslu Dan Ťok a Tomáš Hüner. Pokud by nemohli dorazit, měl by taxikáře navštívit premiér v demisi Andrej Babiš (ANO). Nikdo z nich nedorazil.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Protest taxikářů z policejního vrtulníku. Zdroj: Policie ČR

Ťok na tiskové konferenci uvedl, že se s taxikáři setká na pravidelné schůzce 23. února. „Musím přiznat, že jsme zvažovali, jestli za taxikáři dnes pojedeme, ale k ničemu by to nevedlo. Scházíme se pravidelně zhruba každých 14 dní, a dnešní protest proto považuji za nešťastný. Taxikáři si berou jako rukojmí obyvatele Prahy,” uvedl Ťok.

Video

Taxikáři vyzývají ministry.

Babiš je prý připraven taxikáře vyslechnout. „Mně nikdo nepsal, nikdo mne nikam nepozval, takže když mne někdo pozve, tak si je rád vyslechnu,” uvedl Babiš. Protest se podle něj týká magistrátu, který se zástupci nespokojených taxikářů jednal, nikoli vlády. „My jsme o tom nemluvili, nám nikdo nepsal, mluvili o tom s magistrátem,” uvedl.

Nemá jít o blokádu



Karolina Venclová z Asociace koncesionářů taxislužby zdůraznila, že protest nemá mít charakter blokády hlavního města. Připomněla rovněž, že protest se může opakovat i v dalších dnech.

Taxikáři v případě, že vláda nezareaguje, plánují vyjet pomalou jízdou ve dvou kolonách, jedna Patočkovou ulicí a druhá přes Resslovu. Pohybovat se chtějí v centru kolem magistrály.

Video

David Bednář k protestu taxikářů v Praze

Protestující řidiči budou označeni oranžovými terčíky na zádi svých vozů. „Oranžová vlna“, jak o svém protestu taxikáři hovoří, by se podle Bednáře měla převalit i dalšími městy. Jak Bednář doplnil, nezůstane navíc jen u čtvrteční akce. „Neměl by to být jednorázový protest,“ uvedl.

Video

Spoluzakladatel Liftago k protestu taxikářů

Taxikáři tento týden pouze deklarovali, že protest nemíří proti magistrátu, ale vládě a ministerstvům. Po nich chtějí, aby zakázaly fungování Uberu a dalších podobných služeb.

Na Strahov přijíždí první taxikáři. Teď jich tu je asi 40. Teď sem míří dalších zhruba 80. Protestující mají na zadních sklech oranžové samolepky. Mají tu stánek s občerstvením. Kam pojedou, zatím není jasné. #taxi #praha pic.twitter.com/e5DjLwBRKc — Filip Titlbach (@FilipTitlbach) 8. února 2018

Policie ve středu neupřesnila, jaká plánuje opatření, ale podle mluvčího Jana Daňka bude vše směřovat k tomu, aby se protesty dotkly dopravy v metropoli co nejméně. S policií se bude na případných opatřeních domlouvat i DPP.

Protestující taxikáři na Strahově

FOTO: Ondřej Deml, ČTK

Protestujícím taxikářům vadí zejména to, že za Uber a podobné služby jezdí řidiči bez taxikářské koncese, nemají auta evidovaná jako vozidla taxislužby a nemají taxametry. Uber tvrdí, že není taxislužba, ale že nabízí spolujízdu v rámci sdílené ekonomiky.

„Používání aplikací jako Uber a dalších řešení, jako je carsharing, městská hromadná doprava nebo taxi, dokáže omezovat dopravní zácpy, zlepšuje kvalitu ovzduší ve městech a snižuje potřebu parkovacích míst,“ řekla Novinkám v reakci na protesty mluvčí Uberu Miroslava Jozová.

Podle ní chce firma spolupracovat s městem a dalšími zúčastněnými stranami, aby se našlo nejvhodnější řešení jak pro město, tak i pro uživatele.

Video

Místopředsedkyně AKT k protestu taxikářů

Počátkem loňského října taxikáři blokovali pomalou jízdou provoz v okolí ruzyňského letiště a svou nespokojenost dávali najevo i před budovou pražského magistrátu. Protestovali i v Brně. Tentokrát se v jiných městech protesty nechystají, do Prahy však zřejmě dorazí taxikáři z jiných krajů.