Josef Pavlík se hejtmanovým náměstkem pro ekonomiku a majetek stal jako lídr kandidátky ANO do podzimních voleb do zastupitelstev krajů v roce 2016. Už tehdy se řešilo jeho členství v předlistopadové KSČ. To Pavlík veřejně popřel, později ho ale přiznal s tím, že na tuto krátkou epizodu zapomněl.

Informace o Pavlíkově členství v Lidových milicích - což byly za minulého režimu ozbrojené síly podřízené vládnoucí komunistické straně, jejíž členové plnili úkoly mj. při potlačování občanských protestů - ale došla dál: náměstek, který dodnes tvrdí, že nic takového vědomě nepodepsal, se začal s Marešem, opírajícím se o dokumenty z komunistického archivu, soudit. První kolo u Okresního soudu v Jihlavě prohrál, ale odvolal se. Rozsudek tedy není pravomocný.

„Ani po roce se kolegovi Pavlíkovi nepodařilo podezření vyvrátit. Koalice by měla být postavena na důvěře, doufám, že si ji tímto krokem zasloužíme,“ okomentovala návrh hnutí ANO na odvolání Josefa Pavlíka z funkce náměstka a jeho náhradu kolegou Martinem Kuklou předsedkyně zastupitelského klubu ANO Lucie Vichrová.

Po opozičních lidovcích, kteří Pavlíkovo odvolání požadovali už v závěru roku, totiž vyzvali ANO k rozhodnému kroku koaliční občanští demokraté.

Komunisté se někdejšího milicionáře zastali



Proti Pavlíkově odvolání se na jednání zastupitelstva výrazně postavili komunisté, kteří dokonce osočili hejtmanovu náměstkyni za ODS Janu Fischerovou, že své členství v předlistopadové KSČ tutlala a měla by být odvolána také. „Paní náměstkyně svoje členství nezatajila, stejně jako já,“ zastal se jí hejtman Jiří Běhounek (nez. za ČSSD).

Sám Pavlík ve svém emotivním vystoupení bez uvedení jména zaútočil na lidi, kteří požadovali jeho odvolání. Jednoho ze zúčastněných nazval „vojínem Jasánkem“, který se několik měsíců před pádem režimu domáhal vstupu do KSČ a „dnes vystupuje jako moralista se ztrátou paměti“. „Je-li tento člověk tak zásadový a čestný, měl by vystoupit a svěřit se vám. Budu sledovat jeho další postoje,“ prohlásil Pavlík.