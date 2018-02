„Těchto sporů je čím dál tím víc, žalob na členy výboru přibývá. Je to fenomén posledních dvou tří let,“ řekl Právu advokát Ondřej Preuss, provozovatel webu Dostupnyadvokat.cz, a přidává jeden případ z praxe.

„Řešili jsme například to, že paní z Brna přijala funkci předsedkyně SVJ, nicméně neměla na to čas a brala to jen jako povinnost svolat jednou za rok schůzi. Jenže na ni jeden ze sousedů podal žalobu kvůli předražené investici do opravy výtahu,“ popsal Preuss s tím, že se tak soused domáhal na předsedkyni úhrady škody, kterou měla způsobit. Nakonec se podle slov advokáta věc vyřešila mimosoudně, ale ženu to stálo mnoho času a úsilí, a dokonce i peněz z vlastní kapsy.

Osobní a majetková odpovědnost členů výborů SVJ v čele s předsedou výboru či představenstva bytového družstva s předsedou družstva je v takovém rozsahu relativně nová. Objevila se v roce 2014, kdy začal platit nový občanský zákoník.

Řada lidí vezme funkci ve výboru z důvodu toho, že to nikdo jiný z ostatních členů společenství dělat prostě nechce, a většinou ji vykonává i bezplatně. Neuvědomují si ale, že tím na sebe berou závazek jednat s péčí řádného hospodáře, to znamená s veškerou pečlivostí a osobní odpovědností. Musí tedy například kontrolovat veškeré zakázky, které SVJ zadává, ať již se jedná o potřebné opravy nebo dodávky služeb.

Škodu musí uhradit z vlastní kapsy



„Tím, že člověk přijme funkci, stává se osobně odpovědným za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem takové funkce. Této odpovědnosti se nemůže zbavit ani žádnou smlouvou, ani třeba najmutím profesionální správcovské společnosti,“ vysvětlil advokát a dodal, že typickým příkladem majetkového rizika pro statutární orgány SVJ je otálení ve vymáhání pohledávek.

Pokud se totiž pohledávka jejich vinou například promlčí, může se to obrátit proti členům výboru či představenstva až tak, že škodu budou muset uhradit z vlastních peněz.

Přesto, že se členové výboru snaží ve většině případů jednat pečlivě, někdy i kvůli neznalosti zákona můžou pochybit. V takový moment se mohou dočkat nepěkného překvapení v podobě žaloby, již na ně podá některý z jejich sousedů v domě. A v krajním případě je čeká popotahování po soudech.

Konzultujte, archivujte



„Žalob opravdu přibývá. Setkali jsme se i se soudním rozhodnutím, kdy člen výboru měl nařízeno zaplatit ze svého škodu, kterou svým jednáním způsobil SVJ,“ uvedl advokát Michal Klusák, který podotkl, že ale poslední dobou se povědomí členů výboru o tom, jaké mají povinnosti a co jim v případě jejich nedodržení hrozí, zvyšuje.

S podobným soudním rozhodnutím se setkala rovněž pražská advokátka Lucie Pražáková, která se zabývá nemovitostním právem. „Jde však o jednotky případů,“ doplnila.

Právníci proto doporučují všechny podstatné kroky a rozhodnutí SVJ konzultovat s konkrétním odborníkem a nechat si je potvrdit shromážděním SVJ nebo členskou schůzí družstva. Podstatné je provádět transparentní výběrová řízení, dobré je také archivovat veškerou komunikaci a vše podstatné si nechat potvrdit do e-mailu tak, aby veškeré jednání a jeho důvody byly v budoucnu prokazatelné.