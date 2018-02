„Výstava provede návštěvníky doslova po celém světě. Ukáže obřady mumifikace, které vznikaly ve starém Egyptě, ale také v Peru nebo i v Evropě. K vidění je zde i několik exponátů ze sbírek Národního muzea nebo tu máme i tajemnou hlavu, která se našla nedaleko Prašné brány,“ řekla Novinkám Květa Havelková ze společnosti JVS Group, jež za výstavou stojí.

Mezi stovkami exponátů je třeba Baron von Holz - mumie německého šlechtice nalezeného v utajené rodinné kryptě v hradu ze 14. století je pozoruhodná tím, že pochovaný muž byl obutý do svých nejlepších kožených bot.

Lidé uvidí také mumie mladé rodiny z maďarského města Vác, která zemřela na tuberkulózu, Burnsovu sbírku, což je série lékařsky vyrobených mumií používaných k výuce anatomie na počátku 19. století, nebo egyptského kněze Nes-Hora, u kterého byla zjištěna artritida a zlomená levá kyčel.

„Mezi zajímavé mumie také patří mumie z bažin, které vznikly přírodní mumifikací právě tím, že těla uvízla v bažinách a dále se mumifikovala. Ale máme tu i mumie pocházející z poměrně blízkých oblastí např. nedaleko Ansbachu u Norimberku, což by nikdo nečekal,“ doplnil egyptolog Pavel Onderka.

Mumifikovala se i zvířata, například kočky.

FOTO: Novinky

Kromě mumifikovaných lidí se mumifikovala i zvířata. Egyptské mumie zvířat včetně sokola, ryby, psa a mláděte krokodýla, které byly záměrně vytvořeny, aby doprovázely na věčnost členy královské rodiny.

Zesnulým se často dávaly do hrobu i předměty jako šperky nebo různá zbroj.

Nejmladší mumie

Překvapením pro návštěvníky může být relativně mladá mumie z roku 1994.

Mumifikaci provedli egyptolog Bob Brier z Univerzity v Long Islandu společně s anatomem Ronnem Wadeem z Univerzity v Marylandu. Během pokusu se snažili lidské tělo, které bylo darované pro vědecké účely, ošetřit podle postupu, jak jej prováděli ve starověkém Egyptě. Mumii nazvali MUMAB, což je zkratka pro Mummy at the University of Maryland at Baltimore (Mumie z Univerzity v Marylandu v Baltimoru).

Tato původní egyptská mumifikace provedená na lidském těle se uskutečnila poprvé za 2800 let.

Tato mumie je z roku 1994.

FOTO: Novinky

Kromě mumií jsou na výstavě k vidění další stovky exponátů. Jde o pomyslnou cestu do minulosti, při které návštěvník odhalí příběhy lidí z mnoha koutů světa a civilizací.

Každý návštěvník obdrží zvukového průvbodce, ve kterém si ke každému exponátu vyslechne doplňující výklad.

Výstava je otevřená každý den od 9 - 20 hodin, potrvá až do konce června.