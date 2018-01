Audit odhalil chyby v hospodaření, ministerstvo zdravotnictví podalo trestní oznámení

Ministerstvo zdravotnictví podalo trestní oznámení kvůli zakázkám za 2,5 milionu korun, které zadalo dřívější vedení úřadu. Nesrovnalosti odhalil audit za roky 2015 a 2016. Podle jeho výsledků není možné prokázat, že ministerstvo dostalo všechno, co proplatilo. Týká se to třeba akcí pro novináře nebo darů, některé objednávky byly podle auditu vystavené až po konání akcí. Napsal to ve středu server Blesk.cz.