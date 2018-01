Na šéfa kandiduje sedm lidí a na místopředsedy další třicítka. Debatu a volby ovlivní i vystoupení Zemana, kterého pozval úřadující šéf sociálních demokratů Milan Chovanec.

Z původně plánovaného bleskového sjezdu, který měl trvat jen půl dne, se tak zřejmě stane diskusní a volební maratón. Ústřední výkonný výbor a předsednictvo se budou 10. února zabývat tím, jak situaci vyřešit.

„Možnosti jsou různé. Sjezd se může přerušit a stanovit termín pokračování. Pokud by se ukazovalo, že nejsme schopni to časově zvládnout, můžeme sjezd přerušit třeba na týden a pokračovat další víkend,“ řekl Právu místopředseda Jan Hamáček, který kandiduje na šéfa strany. To by do jisté míry mohlo vyhovovat i platformě Zachraňme ČSSD, která požaduje, aby byl sjezd permanentní a rozhodl o přímé volbě předsedy všemi členy strany.

Cílem soc. dem. by mělo být získání podílu na vládní moci. Přímo, nebo nepřímo, to je otázka Jaroslav Foldyna, poslanec

Původně Lidový dům počítal s tím, že delegáti zahájí své jednání v neděli 18. února v 10.30 hodin, schválí zjednodušení stanov, zvolí vedení a dohodnou se na tom, jak mají oranžoví poslanci postupovat směrem k vládě Andreje Babiše (ANO).

Ve straně se však ani tři týdny před sjezdem nerýsuje na žádné z otázek shoda. Členové ČSSD navíc budou chtít probrat příčiny nezdaru v říjnových volbách do Sněmovny. Podle některých z nich proto hrozí, že únorový sjezd bude buď k ničemu, nebo bude jedním z nejdelších za poslední léta.

Dojde na smíření se Zemanem?

„Myslím, že se to nezvládne. To není možné zvládnout. Pamatuji si naše dvoudenní sjezdy, kde zdaleka nebylo tolik kandidátů, a trvaly do nočních hodin. Dnes máme 35 kandidátů na místopředsedy a další kandidáty na předsedu,“ řekl Právu šéf jihomoravské ČSSD Roman Hanák. „Budeme rádi, když 18. února zvolíme předsedu. Protože, já si myslím, že ani jeden z kandidátů nebude mít v prvním kole nadpoloviční většinu,“ míní. Je proto zvědav, jak situaci ÚVV vyřeší.

Delegáti podle Hanáka nebudou moci jednat do ranních pondělních hodin, neboť budou spěchat do práce. Podle Hanáka by pouhá volba předsedy a odložení voleb místopředsedů situaci uvnitř strany nevyřešily. „My potřebujeme zvolit nové vedení, aby mohlo vyjednávat o vládě, vedlo stranu, pracovalo na komunálních volbách. Dnes strana funguje jen v provizoriu,“ dodal.

Prezident Miloš Zeman dorazí na sjezd ČSSD

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Průběh sjezdu navíc podle něj může ovlivnit i návštěva Zemana, kterého na sjezd pozval úřadující šéf Chovanec. Ten kandiduje na předsedu proti Hamáčkovi, šéfovi jihočeské soc. dem. Jiřímu Zimolovi, primátorovi Olomouce a poslanci Antonínu Staňkovi, bývalému šéfovi vojenské tajné služby Miroslavu Krejčíkovi, zastupiteli Poličky Janu Juklovi a starostce České Lípy Romaně Žatecké. „Sjezd bude zajímavý a určitě do něj promluví i hlas pana prezidenta. Myslím, že jeho podporovatelé na jeho názor dají,“ podotkl Hanák.

Zemanovi fanoušci uvnitř ČSSD volají po smíření strany s hlavou státu. „Miloš Zeman sice nemá několik let členskou průkazku, ale je ještě stále sociálním demokratem více než někteří její držitelé a budoucnost ČSSD mu není lhostejná. A z této pozice mohou vycházet i budoucí vztahy,“ napsal Právu.

Poslanec Jaroslav Foldyna, který kandiduje na místopředsedu, se domnívá, že sjezd nakonec nestihne změnit stanovy. „Kdyby měl každý kandidát do vedení deset nebo pět minut na projev, tak je to neuvěřitelný čas, o žádných stanovách se mluvit nestihne,“ řekl Právu.

Podle jeho mínění bude muset velká část diskuse proběhnout ještě před sjezdem. „Kolegové by spolu měli napříč platformami komunikovat a najít řešení. Jedno z nich je rozhodnout, zda bude ČSSD ve vládě a za jakých podmínek. To je jeden z velkých otazníků,“ podotkl Foldyna.

Oprášit ideje a programové cíle

„My přece nemůžeme jít do vlády s tím, co jsme prosazovali a s čím jsme u voličů neuspěli. Musíme oprášit ideje a programové cíle,“ řekl. Domnívá se, že cílem soc. dem. by mělo být získání podílu na vládní moci. „Přímo, nebo nepřímo, to je také otázka. Ale i nepřímo jste součástí rozhodovacího procesu,“ dodal Foldyna. Do jisté míry tak na výsledek sjezdu ČSSD může mít vliv i premiér Babiš, který v rozhovoru pro pondělní Právo vzkázal, že „s Chovancem po minulých zkušenostech ve vládě určitě sedět nebude“.

„Signály mají své opodstatnění, určitě to neříká pan Babiš pro nic za nic. Ale záleží na soc. dem., aby si uvědomila, co chce a co nechce,“ reagoval Foldyna, jehož ústecká ČSSD podpořila do čela strany právě Chovance.

Na opačné straně stojí plzeňský hejtman Josef Bernard. „Podpořil jsem na plzeňské konferenci pana Chovance s tím, že jsem zdůraznil, že bych chtěl, abychom zůstali v opozici. Milan Chovanec ve svém projevu řekl, že nejlepší cesta je opoziční pro soc. dem.,“ sdělil Právu Bernard. „Výsledek pro vládní angažmá nemáme. Strana se musí stabilizovat, vyjasnit si své hodnoty, odstranit byrokracii,“ myslí si hejtman.