„Kontakt s rodinou a dětmi je pro odsouzené nesmírně důležitý a motivační, proto se snažíme tyto vazby co nejvíce podporovat. Ve věznicích nyní probíhá například pilotní projekt internetové komunikace pomocí programu Skype,“ řekla Právu mluvčí Generálního ředitelství Vězeňské služby ČR Petra Kučerová.

Nyní se podle jejích slov čeká v případě programu Skype, který nabízí volání přes internet a zároveň umožňuje i videohovory, na první vyhodnocení.

Do budoucna by Vězeňská služba také ráda nechala zpracovat brožuru pro rodiče a děti. „Ta by jim měla vhodnou formou přiblížit život ve věznicích i smysl výkonu trestu,“ dodala Kučerová. Podle jejích slov je snaha o to, aby děti, které navštěvují rodiče ve výkonu trestu, mohly tento čas trávit v příjemném prostředí.

„Věznice disponují dětskými koutky, třeba věznice v Jiřicích a v Bělušicích mají jedinečnou možnost využití okrasných zahrad, které vybudovali odsouzení, včetně dětských hřišť. V teplých měsících zde mohou probíhat návštěvy s dětmi,“ upřesnila mluvčí.

Skype má úspěch

I jiné české věznice se snaží vyjít vstříc rodinným návštěvám. Například Všehrdy budou letos v červnu připravovat už čtvrtý ročník Dne otců.

Odsouzení mají šanci pohrát si se svými dětmi, zahrát si společenské hry, něco vyrobit nebo jim přečíst knížku.

Podle zdejších terapeutek jsou děti většinou z takového setkání nadšené.

Vstřícná k dětem je ženská věznice Světlá nad Sázavou, kde jsou jako jediné v Česku matky s dětmi. Odsouzené mají možnost využívat Skype a k dispozici jsou dva dětské koutky.

Největším úskalím jsou podle věznice finanční problémy rodin a vzdálenost místa trvalého bydliště od věznice. Právě Skype pravidelný kontakt usnadňuje.

„Po prvotních problémech v případě sociálně slabších rodin, které nemají počítač a neumějí zacházet s internetem, se projekt úspěšně nastartoval,“ upřesnila mluvčí věznice Jana Rajdlová.

Ačkoli je snaha vytvořit dětem příjemné prostředí, nejde to zcela. Pro dítě je samotný vstup do věznice problematický. „Nutné jsou kvůli bezpečnosti kontroly včetně dětí a věcí, je přesně nastavený režim návštěvy, počet návštěvníků. Toto je někdy ze strany rodin vnímáno negativně,“ podotkla mluvčí.