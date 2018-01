Berger ve videovzkazu vzpomíná na svou kariéru i na její konec, kdy seznal, že „už na ty mladý kluky nemá”, a začal se věnovat něčemu jinému. Stejně by to podle něj měl vnímat i prezident.

„S tím se člověk musí smířit – to není, že to bude až do konce,” připomněl středopolař, o něhož svého času stál i slavný Real Madrid.

Podle Bergera Zeman odvedl dobrou práci, ale víc již národu nedá.

K výzvě se připojili i další sportovci, kteří vyzvali fanoušky, aby pomohli Zemanovi ukončit kariéru, aby si mohl odpočinout.

Prezident Miloš Zeman

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Mentální kouč Marian Jelínek, který řadu let spolupracoval s Jaromírem Jágrem, spatřuje paralelu mezi odcházením sportovců a politiků.

„Vidím podobnost v hodnocení parametrů role prezidenta, který tento úřad vyžaduje, a v hodnocení vrcholových sportovců. Ti často neumějí odejít a ukončit svoji kariéru, přestože k nim všichni vzhlížejí s úctou, která je však postupně narušována umělým prodlužováním kariéry,” míní.

„Je strašně těžké si uvědomit, kdy už nejlepší nejste a nejste schopen táhnout kolektiv dál. Pak je opravdu důležité umět přestat. Když nepřestanete, padnete do zapomnění. Když umíte přestat včas, všichni na vás budou vzpomínat v tom nejlepším světle. Musíte se vyrovnat i s tlakem okolí,” řekl k odcházení volejbalista Pavel Třešňák.

Podobně vidí konec kariéry slavný československý házenkář Jiří Kotrč: „To rozhodnutí není vůbec jednoduché, ale musí přijít. Konec přichází buď věkem, nebo tím, že tělo přestane chtít a nepodává takové výkony, jaké by se očekávaly.“