České korunovační klenoty

1345 – pravděpodobné datum zhotovení koruny

1346 – první historická zmínka o koruně

1347 – datum zhotovení koženého pouzdra pro korunu

1420 – do tohoto roku byla koruna uložena v katedrále sv. Víta v Praze, pak ji odvezl císař Zikmund do Budína (Budapešti)

1436 – koruna převezena do Čech a uložena na hradě Karlštejně

1619 – koruna odvezena do Prahy a po roce 1620 uložena do katedrály sv. Víta

1743 – koruna odvezena na půl století do Vídně

1791 – navrácení koruny na Pražský hrad a její trvalé umístění

v katedrále sv. Víta