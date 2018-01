„Studenti i senioři si takové opatření zaslouží. Stát by měl tuto službu hradit všem dopravcům, nepředpokládáme ale, že půjde o nějakou enormní zátěž pro státní rozpočet,“ řekl v pondělí novinářům po jednání vlády o programovém prohlášení ministr dopravy Dan Ťok (za ANO).

Naopak předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek považuje jízdné zdarma za mimořádně neefektivní návrh. „Premiér Babiš jde ve stopách bývalého hejtmana Davida Ratha nejen jako finanční defraudant, ale i jako populista slibující dopravu zdarma,“ řekl v pondělí Právu Kalousek. Ten je přesvědčen, že sociálně potřebným studentům a důchodcům lze pomoci jinak, nikoli plošně.

„V podmínkách liberalizovaného dopravního trhu by tento návrh vlády mohl být zneužit dopravci, nebo by vyžadoval drahou kontrolu. Obojí je špatně,“ konstatoval Kalousek.

Obdoba senior pasu

Podle předsedy Pirátů Ivana Bartoše je zlevnění dopravy žádoucí. „Otázkou ale je, zda to má oporu ve schváleném rozpočtu. Jinými slovy, kolik to teda bude stát, na koho budou přeneseny ty náklady?“ řekl Právu.

Podle předběžných úvah vlády by mělo jít o nějakou obdobu dnešního senior pasu. Studenti a senioři by dostali jakousi režijní jízdenku, za kterou by zaplatili určitou částku, a mohli by pak za ni cestovat stanovený počet kilometrů zdarma.

Dopravci záměr vlády vcelku vítají, mají však k němu i připomínky. „V současné době poskytují vlakoví dopravci slevy zmíněným kategoriím cestujících na komerčním základě a je správné, že kompenzaci ztráty z této služby chce převzít stát. Pro nás je ale důležité, aby nešlo o diskriminační opatření a týkalo se skutečně všech vlakových spojů,“ řekl Právu Aleš Ondrůj, mluvčí soukromé společnosti RegioJet.

Jak Ondrůj připomněl, na jízdné zdarma ve vlacích nedosáhnou ti zákazníci, kteří nebydlí v blízkosti železnice. Jedná se například o trasy, jako je Praha–Liberec, Písek–Praha a další, kde je spojení autobusem výhodnější a vlak se využívá minimálně nebo vůbec ne.

Cestujících může prudce přibýt

„Vláda by měla také posoudit, zda jízdné zdarma ve vlacích je skutečně tou nejpotřebnější sociální výhodou. Jestli by tedy nebyla lepším řešením státem garantovaná vysoká sleva na dopravu. Cokoli, co je zdarma, v sobě vždy nese riziko nadužívání,“ prohlásil Ondrůj.

Státem vlastněné České dráhy (ČD) očekávají, že pokud bude jízdné zdarma pro studenty a seniory zavedeno podle podobného modelu, jaký už funguje na Slovensku, povede to ke skokovému růstu počtu cestujících.

„Jako národní dopravce, který působí celosíťově, jsme však schopni takový nárůst zvládnout. Pro regionální vlakovou dopravu může být jízdné zdarma pro uvedené kategorie cestujících vhodný motivační prostředek, aby se víc využívala,“ očekává mluvčí ČD Radek Joklík.

V programovém prohlášení přibyl záměr zřídit Státní důchodový úřad či investovat do výstavby malých nájemních bytů pro seniory.

V prohlášení se objevil i slib zavést zákon o všeobecném referendu. To je stěžejní bod programu hnutí SPD Tomia Okamury a prosazují ho i komunisté. Vláda se k referendu hlásí, ale neřeší podrobnosti.