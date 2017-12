„Musíme posílit schopnosti Host Nation Support, to znamená vybudovat například jednotku praporního typu, která bude předurčena pro přijímání a pomoc koaličním jednotkám, které by případně působily na našem území, nebo by jim poskytovala podporu během průjezdů či výcviku na našem území,” řekl Bečvář. Podobné jednotky podle něj běžně mají i spojenci z okolních zemí.

Podle Bečváře bude armáda řešit rovněž reorganizaci, která by zohlednila změněné potřeby možného nasazení. Znamená to podle něj, že musí být vytvořena taková struktura, která bude mít všechny komponenty, které jsou schopny plnit úkoly jak v zahraničních misích, tak i v ČR včetně podpory integrovaného záchranného systému a policie.

Armáda by měla v příštích letech přijmout dalších 5000 vojáků. Dalších 5000 osob by mělo být zapojeno do systému Aktivních záloh.

Ilustrační foto

FOTO: Jaroslav Soukup, Novinky

Česká armáda má v současné době na zahraničních misích asi 400 vojáků. Příští rok by se jejich počet mohl výrazně zvýšit na více než 1000. K dosavadním misím přibude účast na aliančním posílení přítomnosti na východním křídle NATO. V jeho rámci česká armáda vyšle do Litvy mechanizovanou rotu v počtu řádově 200 vojáků, působit budou v bojovém uskupení, které sestavuje Německo. Do Lotyšska pod kanadské velení vyjede minometná četa o velikosti do 40 vojáků.

Česko by zároveň mohlo vyjít vstříc spojencům a rozšířit své působení v misích v Afghánistánu, Iráku nebo v Mali. Bečvář poznamenal, že armáda má návrhy připravené, rozhodnout o nich ale budou muset politici.

Poslední přehlídka se konala v roce 2008 na Evropské třídě.

FOTO: Milan Malíček, Právo

Armáda se krom toho připravuje i na oslavy 100. výročí vzniku Československa. Slavnostní přehlídky by se mohla zúčastnit zhruba tisícovka vojáků. „Inspirujeme se modelem, který tady byl při 90. výročí v roce 2008. Chceme, aby bylo pochodující defilé jednotek, ale zároveň plánujeme v Praze připravit i statické ukázky soudobé a historické techniky,” poznamenal Bečvář. Jasně o podobě i místě konání říjnové přehlídky by mělo být v březnu.

Bečvář předpokládá, že by se do oslav mohli zapojit i zástupci vítězných mocností 1. světové války a rovněž Slováci. „Ukázali bychom, že vznik Československa byl společný,” podotkl Bečvář.