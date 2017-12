Muž sice se svou manželkou nebydlel, ale s rodinou udržoval čilý kontakt, se synem se vídal několikrát týdně, jezdili spolu na dovolenou. Když žena onemocněla rakovinou, doprovázel ji po vyšetřeních. I přes veškerou snahu lékařů však na jaře 2016 žena zemřela. Chlapcova sestra hned uvědomila OSPOD (Orgán sociálně právní ochrany dítěte) v Praze 18 s tím, že chce bratra do své péče.

Odvolací soud mu dal za pravdu

„Sociálka mě nikdy nekontaktovala, než podala k soudu návrh na předběžné opatření. To je ta největší tragédie a největší zvěrstvo v celém případě, protože se nikdo neobtěžoval ověřit si, jestli je pravda, že jsem prý několik let už pryč a nikdo neví kde. Vůbec jsem netušil, co mi vlastní dcera chystá. Den po smrti ženy syn nepřišel do bytu, kde jsem bydlel, a jen mi oznámil, že jde bydlet se sestrou,“ řekl Právu muž.

Obvodní soud Praha 9 návrhu sociálky vyhověl den poté, co matka chlapce zemřela.

O tři týdny později předběžné opatření prodloužil, aniž by se opět zajímal o to, co na to otec. V mezidobí si navíc dcera požádala o pěstounskou péči pro svého bratra.

„Nezletilý se sám vyjádřil, že s otcem bydlet nechce, v péči sestry je spokojený. S otcem se stýká jednou týdně a většinou si povídají,“ odůvodnil své rozhodnutí soud. Otec se ale nevzdal a předběžné opatření napadl u Městského soudu v Praze. A ten mu dal zcela za pravdu.

„Odnětí dítěte z péče rodiče představuje až nejkrajnější opatření, které lze uplatnit pouze v nejvážnějších případech, a musí se tedy opírat o dostatečně závažné argumenty motivované zájmem dítěte. Takové skutečnosti zde rozhodně zjištěny nebyly. Žádné předložené důkazy neosvědčují, že by otec hodlal své povinnosti nedodržet, a ohrozit tak jakkoli vývoj nezletilého. Naopak otec ode dne úmrtí matky zjevně o syna pečovat chce,“ rozhodl soud.

Propásl lhůtu odvolání

Jenže sociálka a Obvodní soud pro Prahu 9 si dál vedly svou a soud rozhodl, že se hoch svěřuje do pěstounské péče své sestry. I proti tomu se chtěl otec odvolat k městskému soudu, jenže jeho zástupce, místopředseda Unie otců Aleš Mičulka, propásl termín odvolání, a soudu tak nezbylo než ho odmítnout.

S novým právním zástupcem proto otec podal žalobu pro zmatečnost a také stížnost na konání sociálky na ministerstvo práce a sociálních věcí. Žalobu pro zmatečnost už soud zamítl, proto chce muž počkat na vyjádření ministerstva a případně je odhodlán jít až k Evropskému soudu pro lidská práva.

„Syna určitě zpět nedostanu, boj jsem dávno prohrál kvůli systému. Vše dělám jen proto, aby další nedopadli jako já. Chtěl bych, aby se instituce, jako je OSPOD, zodpovídaly za své jednání. Od stolů rozhodují o osudech dětí. Mají řešit problematické situace v rodinách, ne rodiny rozdělovat.