Původně plánovala TSK na Hlávkově mostě větší sérii měření, nakonec ale urychlila zkoušky statické. Při nich na mostě stojí dvě tramvaje a nákladní auto a čidla dole pod mostem snímají pohyby desek, které spojují obě mostní stavby. Kvůli měření tramvaje přes most cestující nevozí a pro auta jsou uzavřené levé jízdné pruhy v obou směrech. I proto musí odborná firma stihnout svou práci za 30 hodin. "Na Libeňském mostě jsme na to měli několik nocí," dodala Lišková.

Ve směru z Holešovic auta a tramvaje jezdí po původní stavbě z roku 1910, v opačném směru po novější dostavbě z 60. let, která byla nutná kvůli rostoucí dopravě na magistrále. "Protože každý most má jiné parametry a jinak se chová, tak mezi ně byla vložena takzvaná přechodová deska. Jejich deformace je potřeba zkontrolovat kvůli degradaci materiálu," uvedl Ludvík Hegrlík z firmy Inset, která most měří. Částečná uzavírka potrvá do nedělního odpoledne.

Výsledky nebudou patrně překvapivé



TSK podle Liškové nečeká žádné překvapivé výsledky, poslední zkoušky má z loňského roku. Výsledky nových použije pro přípravu projektové dokumentace pro opravu soumostí a přípravu stavebního povolení. Rekonstrukci musí projednat také s památkáři, protože mosty jsou památkově chráněné.

Hlávkův most spojuje Nové Město přes ostrov Štvanice s Holešovicemi. Podle posledního měření intenzity dopravy tam v pracovní den projede kolem 46 000 aut denně.