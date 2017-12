Největší práce začne úřadu 20. ledna, kdy partaje odevzdají veškeré účetnictví týkající se kampaně. „Celkem to bude asi 140 řízení v souvislosti s volbami. Máme ještě asi třicet až čtyřicet nevyřízených podnětů týkajících se sněmovní kampaně,“ řekl Právu Outlý.

Úřad řeší širokou škálu problémů. Od špatně označené reklamy, vedení kampaně bez registrace až po netransparentní dary a pohyby na účtech. „Asi polovinu podnětů, které dostáváme, neřešíme, protože je nedůvodná, nebo se netýká našeho úřadu,“ dodal Outlý.

Volební zákon ukládá všem kandidujícím subjektům zaslat úřadu veškeré informace k účetnictví volební kampaně do 90 dnů od vyhlášení výsledků voleb.

Hrozí pokuty

Pracovníci úřadu je prověří. Podle Outlého to však bude dlouhý proces. „Nikdo z nás to nikdy nedělal. Např. v Británii to trvá asi rok. Záleží na tom, v jaké podobě budou zprávy o hospodaření,“ uvedl Outlý.

V monitoringu úřadu jsou desetitisíce položek týkající se kampaně. „Ty musíme konfrontovat s tím, co bude vykázáno. Je to mravenčí práce,“ dodal Outlý.

Hlavním úkolem je prověřit, zda strany nepřekročily limit na kampaň, který činí pro každou 90 miliónů korun. Pokud ano, partaj zaplatí pokutu ve výši 1,5násobku toho, oč byl limit překročen.

Za porušení zákona a neoznačení politické reklamy hrozí subjektům pokuta až půl miliónu korun. Pokud nějaká strana nesplní povinnost a nezveřejní všechny údaje o financování, je sazba 10 tisíc až 100 tisíc.

Předsedovi ústavně-právního výboru Sněmovny Marku Bendovi (ODS) se zdlouhavý proces nelíbí. „Celou dobu jsem byl proti tomu a říkal jsem, že se vytváří zbytečný úřad. Ukázalo se, co jsem očekával. Nepochybně nyní přijdou s tím, že potřebují navýšit kapacity o 300 nebo 500 procent, že se to v takovém počtu nedá dělat,“ řekl Právu.

Benda se domnívá, že zákon zřejmě projde změnou. „Volební zákony i zákony o politických stranách se mění v nějaké míře každé volební období. To se asi určitě stane. Přišla nová hnutí, přišli piráti, kteří přivádějí nápady Věcí veřejných k úplné dokonalosti,“ rýpnul si Benda.

Piráti nejsou délkou kontroly překvapeni. „Pokud např. došlo k nějakému závažnějšímu provinění, kde to není otázkou etiky, ale může se jednat o nějaké černé financování kampaně, tak chápu, že vyšetřování může trvat poměrně dlouho,“ řekl Právu šéf Pirátů Ivan Bartoš.

„Jsem zvědav, jak probíhalo financování volebních novin SPD do pěti miliónů domácností. Otázky už vzešly v průběhu kampaně,“ dodal Bartoš.

Pokuty za leták ODA i Babišovu knihu



Piráti by podle slov poslance Mikuláše Ferjenčíka zákon rádi zmírnili. „Jsou tam věci, které extrémně zatěžují strany byrokracií a dopadá to i na občany. Např. u třetích osob by měl fungovat limit, kdy ve chvíli, kdy do kampaně někdo investuje 5000 korun a víc, by se měl registrovat u úřadu, jinak ne,“ dodal Ferjenčík.

Dohledový úřad už rozdal pokuty za porušení pravidel. Za neoznačený leták potrestal např. ODA pokutou 18 tisíc korun a hnutí ANO za chybějící informace o zadavateli v knize Andreje Babiše O čem sním, když náhodou spím pokutou 31 tisíc korun.

Úřad také uložil pokutu 26 tisíc neupřesněnému spolku, a to za porušování pravidel kampaně. Z 18 pokutovaných subjektů (celkově dostaly vyměřeno 600 tisíc Kč) jedenáct podalo odpor proti příkazu, ve správním řízení se bude řešit pouze deset, protože jeden byl podán opožděně.