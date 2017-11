„Nechceme automaticky bojovat proti všem návrhům koalice, ale rozhodně se chceme ozvat při velmi zásadních věcech, s nimiž se nemůžeme ztotožnit. Tak vysoká podpora srazu motorkářů je tím příkladem,“ uvedl zastupitel Jan Skopeček (ODS).

V posledních dnech se navíc proti dotaci na sraz příznivců motorek Harley-Davidson vyslovili i starostové mnoha malých obcí.

Udělení dotace doporučila rada kraje a bude ji ještě potvrzovat zastupitelstvo. Tam bude záležet, zda návrh rady tvořené zástupci hnutí ANO a ČSSD podpoří také komunisté, díky jejichž tiché podpoře a hlasování koalice vznikla.

Je to investice, která se vrátí, tvrdí zastupitel



Zastupitel za KSČM Zdeněk Štefek uvedl, že o výši podpory by se sice dalo ještě diskutovat, ale předpokládá, že se kraji investice vrátí.

„Je otázka, jestli dát 10 miliónů, nebo jeden milión, ale ta částka už byla nějak nastavena. Měla by se část vyplatit letos, část příští rok. Část je ale i na prezentaci kraje a podle předložené analýzy by se měla velká suma peněz dostat do rozpočtu obcí i kraje díky tomu, že účastníci budou využívat zdejší ubytování, nakupovat propagační předměty. Navíc přijedou lidé ze zahraničí, my jim musíme připravit nabídku tras a cílů a oni se sem mohou pak vracet,“ argumentoval pro podporu motorkářského srazu Štefek, obdobně jako to už dříve dělala předkladatelka návrhu hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO).

Starostka: Vždyť je to náš celoroční rozpočet



Dát na motorkářský sraz 10 miliónů, to se ale nelíbí mnoha starostům malých obcí, kteří podepisují výzvu krajským zastupitelům, aby návrh neschválili.

Výzvu iniciovala starostka obce Černuc na Kladensku Radka Klímová (bezp. za STAN).

Za takové peníze bychom mohli držet školu 12 let Radka Klímová, starostka obce Černuc

„Máme za to, že Středočeský kraj není v současné době v takové finanční kondici, aby poskytoval tak vysokou podporu soukromému subjektu na akci, která se navíc koná v hlavním městě České republiky,“ uvedla starostka Klímová.

„Víme, že částka 10 miliónů nespasí svět, ale je to například náš celoroční rozpočet. Hlavně v malých obcích je to suma, za kterou se dá udělat strašně moc věcí. My bychom za to mohli držet školu 12 nebo 13 let,“ srovnávala Klímová.

Hned po rozeslání výzvy se jí začaly vracet souhlasné odpovědi. K výzvě se do pátku připojilo už více než čtyřicet obcí, například Kmetiněves, Hospozín či Sazená, a další přibývají.

O dotaci na oslavy 115. výročí jedné z nejslavnějších motorkářských značek budou zastupitelé kraje rozhodovat 5. prosince.