Chcete pokračovat ve směru, který určoval Miroslav Kalousek, ale v čem chcete být jiný, abyste TOP 09 pomohl k lepším výsledkům?

Chci navázat na práci svých předchůdců v ideálech a hodnotách TOP 09. Pode mnou nebude mít strana jinou hodnotovou orientaci, ale chci se věnovat věcem, kterým se příliš nevěnovala. Je to příprava na komunální a evropské volby.

V komunálních volbách na podzim 2018 musíme obhájit pozice, máme řadu starostů a starostek. Centrála jim musí pomoci, protože pokud o ně přijdeme, nebo prohrají volby, bude to výrazné oslabení. Dosud se vedení zaměřovalo hlavně na celostátní politiku a já bych se rád věnoval dalším patrům politiky.

Politika TOP 09 byla zaměřena hlavně na kritiku vlády a Andreje Babiše. V tom budete pokračovat?

Můj vztah k Andreji Babišovi je úplně stejný jako u bývalého vedení TOP 09. Vnímám Andreje Babiše jako ohrožení demokracie. Člověk, který kumuluje politickou, ekonomickou a mediální moc v jedněch rukou, může být vždy ohrožením systému, který je postaven na rozdělení mocí mezi více subjektů. Kritika Andreje Babiše z mých úst bude pokračovat. Budu volit jinou formu, ale základní linie bude zachována.

Podle Kalouska je jedním z vašich hendikepů, že jste byl místopředsedou ODS…

Pro mě bylo klíčové to, jak jsem dopadl ve volbách, když jsem kandidoval pod vlajkou TOP 09. Ve volbách do Evropského parlamentu jsem získal nejvíc preferenčních hlasů ze všech kandidátů. V krajských volbách jsem přeskočil z posledního místa na první. To jsou pro mě signály toho, jak se na mé angažmá v TOP 09 dívají voliči. Kdybych takto dobře nedopadl, tak bych neměl odvahu kandidovat do čela strany.

Další hendikep je to, že jste europoslanec a domácí politika se dělá ve Sněmovně.

My jsme proevropská strana a do Bruselu neodkládáme vysloužilé politiky, ale říkáme, že evropská politika je pro nás klíčová. A nejsem jediný předseda národní strany, který sedí v EP.

Ta práce se skloubit dá, já spoustu času věnuji politické práci v ČR. V tom budu pokračovat. A naopak budu chtít, aby se evropská politika stala jednou z důležitých politik TOP 09, protože pořád žijeme v mýtu, že politika se dělá pouze v českém parlamentu, pak je velká zeď a za ní jsou oni v Bruselu. Tak to není, Brusel jsme i my, jsme součástí EU a prolínání národní a evropské politiky je všude na západě běžné.

Jak bude fungovat vaše koexistence s Miroslavem Kalouskem?

Když jsem se rozhodl kandidovat, tak jsme se několikrát setkali a mám z těch schůzek dobrý pocit. Cítím od předsedy poslaneckého klubu Kalouska ochotu spolupracovat. Oběma nám jde o to, aby se TOP 09 nadále rozvíjela a nezanikla.

Nový předseda TOP 09 Jiří Pospíšil

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Chcete více integrovat středopravicové strany. Jak, když odezva ostatních lídrů je vlažná?

Doufám, že tváří v tvář nebezpečí vlády Andreje Babiše budeme schopni nalézt společnou cestu spolupráce. Např. by bylo dobré v komunálních volbách postavit alespoň někde společné koaliční kandidátky, stejně jako dohodnout se na některých kandidátech do Senátu.

Za vrchol spolupráce bych považoval, kdyby se nám podařilo postavit společnou kandidátku stran, které patří do Evropské lidové strany – TOP 09, STAN a lidovců.

Budete kandidovat na pražského primátora?

O tom se budu bavit se svými kolegy straníky a odpovím vám až v budoucnu. Já mohu pouze deklarovat, že já k tomu budu mít vůli.