Zeman prý po Andreji Babišovi nepožaduje 101 podpisů proto, aby šéf ANO při sestavování vlády „nemohl být vydírán“, tlumočil Kalousek prezidentovo vysvětlení, proč najednou ustoupil od dosavadní praxe. Kalouska zaujalo, že podobné obavy neměl i v minulosti u jiných aktérů. TOP 09 Zemana už dříve za jeho postup kritizovala a připomínala, že hlava státu poslanecké podpisy vyžadovala před čtyřmi roky po současném premiérovi Bohuslavu Sobotkovi (ČSSD) nebo v létě 2013 po Miroslavě Němcové (ODS), která se snažila sestavit nový kabinet po demisi Petra Nečase (ODS).

„Přiznám se, že tohle stanovisko sice s respektem beru na vědomí, ale nechápu ho. To znamená, že Sobotka nebo Němcová vydíráni být mohli, Babiš nikoli,” řekl Kalousek.

TOP 09 nechce blokovat ustavení Sněmovny



Kalousek a první místopředseda TOP 09 Marek Ženíšek při schůzce se Zemanem také popřeli, že by strana měla v úmyslu příští týden blokovat ustavující schůzi Sněmovny dlouhými projevy. Podle nich to nikdy nebyl záměr TOP 09. Kalousek řekl, že pouze usiluje o to, aby se jasně ukázala většina, která vládu ANO podporuje. Podle něj k té většině budou patřit všichni, kdo dají při volbě předsedy Sněmovny hlas Radku Vondráčkovi (ANO).

„Nemohu říci, že jsme měli na zásadní věci stejné názory, ale jsem rád, že jsme si je vyměnili,“ uvedl Kalousek.

V reakci na dotaz na prezidentův zdravotní stav Kalousek uvedl, že jej prý „zastihli ve velmi dobré formě“.

Bez oběda, ale nad zákuskem



Zeman v Lánech přijímá zástupce jednotlivých stran. Doposud se jednalo o pracovní obědy, v případě TOP 09 však Hrad rozhodl, že vzhledem k volebnímu výsledku strany bude stačit schůzka u kávy a zákusku. [celá zpráva]

„Dostali jsme výborné domácí koláčky,” glosoval po jednání Kalousek.

Na podobný formát setkání se tak podle všeho mohou „těšit” i zástupci hnutí STAN, kteří kolečko vyjednávání zakončí.

V úterý Zeman jednal s představiteli lidovců, kteří upozornili, že v nové Sněmovně zatím nejsou jasné role koalice a opozice. Naráželi tak na skutečnost, že vítězné hnutí ANO může navzdory proklamacím o menšinovém kabinetu spoléhat na tichou podporu komunistů a SPD.