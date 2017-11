Hradílek je bývalý disident, byl mluvčím Charty 77, poslancem Federálního shromáždění za Občanské fórum a ministrem vnitra ve vládě Petra Pitharta. Hladovku drží od 1. listopadu.

„Minulý týden jsem vám poslal otevřený dopis, ve kterém jsem vás požádal, abyste zrušil kandidaturu. Zajímá mě, jak jste se rozhodl,“ dotazoval se Hradílek Zemana z publika při setkání na náměstí v Lipníku.

Prezident Miloš Zeman při setkání s obyvateli Lipníka nad Bečvou

„Pokud se nemýlím, v pondělí má žena převzala 113 tisíc podpisů občanů České republiky, kteří mě naopak žádají, abych kandidoval. Každý občan má stejná práva a povinnosti. Vy nejste víc než 113 tisíc občanů a nejste jim nadřazený. Proto budu kandidovat,“ odpověděl mu Zeman.

Obavy z výsledku voleb



Dvaasedmdesátiletý Hradílek v otevřeném dopise Miloši Zemanovi mj. uvedl, že jej v roli prezidenta hluboce zklamal. Podle něj rezignoval na kultivování a humanizování společnosti. Je prý zděšen i z jeho působení v oblasti zahraniční politiky, kromě jeho vztahu k Izraeli a k Židům. Především prý vyčítá Zemanovi, že oslabuje transatlantické vazby České republiky ve prospěch východní orientace.

Na setkání s Milošem Zemanem v Lipníku nad Bečvou přišli kritici prezidenta i s transparenty

„Výsledky nedávných voleb do Sněmovny mne naplňují obavami, že se budete v součinnosti s čelnými činiteli vítězné síly aktivně podílet na destrukci zavedeného ústavního systému naší zastupitelské demokracie,“ uvedl Hradílek.

Zemana požádal, aby zrušil svou kandidaturu na prezidenta, o oznámil mu, že k podpoře svého požadavku hodlá od 1. listopadu přestat přijímat jakoukoliv potravu, dokud Zeman svůj úmysl nezmění. „Na světě se mi líbí a život mám velmi rád. Avšak svou zemi mám rád ještě více,“ napsal prezidentovi.

„Hladovku snáším poměrně dobře”

Někteří lidé Hradílkovi jeho úmysl rozmlouvají. Výzvu, aby hladovku ukončil, již podepsali třeba senátorka Jitka Seitlová či politolog Pavel Šaradín.

Autoři výzvy uvádějí, že si váží Hradílkovy snahy chránit demokratické hodnoty a chápou jeho obavu o budoucnost, ale jeho oběť odmítají, považují ji v dnešní době za zbytečnou. Cílem výzvy je prý získat co největší počet lidí, kteří cítí, že o svobodu a demokracii je potřeba bojovat jinými prostředky.

Bývalý disident a exministr Tomáš Hradílek

Hradílek ve středu promluvil i s novináři. „Hladovku snáší poměrně dobře. Jen hubnu, už jsem zhubnul asi o pět až šest kilo. Žádné jiné problémy nemám, jen lehký tlak v žaludku. Co je pozitivní na té věci, je, že dobře spím,“ řekl.

Poté, co uslyšel vyjádření Zemana, Právu sdělil, že bude dále pokračovat v hladovce. „Hodlám i nadále vytrvat. Prostě jsem se rozhodl a jsem rozhodnutý to dotáhnout až do konce. Podle mne je tento prezident, který by pokračoval v druhém funkčním období, nebezpečím a neštěstím pro tuto zemi,“ uvedl, přičemž připustil, že držení hladovky jej odrazuje i jeho rodina.

Modlitbu pro Martu uťali



Proti Zemanovi, který zahájil ve středu třídenní návštěvu Olomouckého kraje, vystoupilo na náměstí v Lipníku i dalších několik desítek lidí všech věkových generací s červenými kartami a objevily se i transparenty s nápisy „Sbohem” a „THE END”.

Protest proti prezidentovi Miloši Zemanovi v Lipníku nad Bečvou

Z okna v prvním patře domu, v níž je na náměstí restaurace U Marka, pustili při příchodu Zemana na Masarykovo náměstí hlasitě píseň Modlitba pro Martu, která v minulosti zněla třeba na protest proti okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy v roce 1968 nebo na podporu převratu v roce 1989. Zasáhla však policie.

„Policisté v civilu nám to přerušili, vstoupili do soukromých prostor, které jsme měli půjčené od majitele restaurace, a našeho zvukaře odvezli k výslechu,“ řekla agetuře ČTK iniciátorka protestu Marie Šuláková.

Prezident Miloš Zeman na setkání v Lipníku nad Bečvou

„Jedenapadesátiletý muž na náměstí v Lipníku nad Bečvou narušil svou hlasitou produkcí řádně ohlášené setkání občanů s prezidentem České republiky, na základě čehož je podezřelý z přestupku proti právu shromažďovacímu. Muž byl policisty opakovaně vyzván, aby zanechal svého protiprávního jednání. Následně byl zajištěn podle zákona o Policii ČR a eskortován k podání vysvětlení na obvodní oddělení Policie ČR v Lipníku nad Bečvou,“ řekl Právu policejní mluvčí Libor Hejtman.

Český rozhlas infromoval, že organizátoři protestu podali kvůli zásahu trestní oznámení.

„Podala jsem trestní oznámení na neznámého pachatele, který odvedl ze soukromého prostoru mého přítele Jaroslava Hensla. Policisté byli v civilu bez jakéhokoli označení, ale před zadržením se mu prokázali,“ citoval server iRozhlas jednu z organizátorek protestu Simonu Hradílkovou, dceru Tomáše Hradílka.