Z hlediska životních hodnot je u mladých na prvním místě zábava, přátelé, a až pak práce. Při ní žádají volnost a dobrý kolektiv, až pak je zajímají pracovní výsledky.

Shodují se na tom s odkazem na řadu průzkumů významné personální agentury, které korporacím vysvětlují, proč se tak moc potýkají se značnou fluktuací mladých pracovníků. Do nich podniky investují čas a peníze na zaškolení, a když očekávají, že se konečně usadí a začnou produkovat, jdou jinam.

„Generace mileniálů se chce podílet na chodu firmy s důrazem na týmovou spolupráci, ale už méně se pak orientují na výsledek. V životě jsou pro ně na prvním místě zábava a sociální vazby, až potom práce. V pracovním prostředí je tak pro ně nejdůležitější skvělý kolektiv,“ vysvětluje šéf personální agentury Adecco ČR Ondřej Wysoglad.

Chtějí na ministerstvo

Mění se ale i styl komunikace. E-maily začínají být pro mladé už přežitkem.

Nejoblíbenějšími obory pro mladé jsou ekonomie a management, právo a veřejná správa, humanitní a společenské vědy a jazykové obory, které je mohou katapultovat do mezinárodních institucí, poradenských korporací, diplomacie nebo cestovního ruchu. Dále jsou to IT a technické obory. Určitě ale ne řemesla, ta nejsou „in“.

„Roste zájem o práci ve veřejném sektoru, která pro mladé lidi znamená zejména dobrou referenci pro budoucí kariéru a také pracovní stabilitu. V nedávném průzkumu společnosti Universum se mezi deseti nejatraktivnějšími zaměstnavateli pro studenty ekonomických oborů objevilo například ministerstvo zahraničních věcí,“ dodal Wysoglad.

Zhruba polovina mileniálů pak touží po flexibilní pracovní době a do svého pracovního rozvrhu chtějí zahrnout i své osobní zájmy. V práci jsou otevřeni charitativním činnostem, různé formy dobrovolnictví jsou i důležitou součástí jejich osobních životů.

„Generace mileniálů je proti starším generacím zvyklá na rychlejší vývoj světa, i proto touží po rozmanité kariéře s rychlým postupem vpřed,“ vysvětluje Wysoglad. Podle agentury Manpower třetina dnešních dětí bude dělat profese, které ještě de facto neexistují.

Dnešní mladí hlavně čekají rychlý postup. „Optimální dobou pro vstup do vedoucí pozice jsou pro ně tři, maximálně čtyři roky od nástupu do zaměstnání. Pouze jedenáct procent mileniálů si dovede představit na vedoucí pozici čekat více než šest let,“ říká Wysoglad.

Pohodlí domova nevymění

Ovšem na druhou stranu jiné výzkumy ukazují, že zhruba třetina mladších ročníků zůstává ještě po třicítce v takzvaných mama hotelech. Tedy u rodičů, v nejlevnějším a z hlediska domácího servisu optimálním ubytování.

„Současnou mladou generaci už dávno neuspokojují tradiční benefity jako třeba stravenky. Oceňují možnost dalšího vzdělávání v rámci zaměstnání, laptopy považují za samozřejmost,“ konstatuje Wysoglad.