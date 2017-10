Vnitřní zranění, které jí samec způsobil, nebylo zvnějšku patrné. „Podobné případy se bohužel stávají jak mezi zvířaty chovanými v lidské péči, tak v přírodě,” uvedl Stejskal. Samce do Tanzanie v rámci projektu na záchranu tamních nosorožců poslala britská zoo Port Lympne. Ve volné přírodě v Africe žije posledních několik stovek jedinců tohoto druhu.

Eliščin transport se uskutečnil loni 26. a 27. června, chovatelé ji převezli do Německa, z letiště v Lipsku odletěla letadlem do Afriky. Poté následoval převoz nákladním vozem. Aklimatizaci v Africe Eliška zvládla velmi dobře.

Projekt návratu nosorožců do tanzanského národního parku Mkomazi vede známý ochránce přírody Tony Fitzjohn. Před Eliškou poslala dvorská zoo do Tanzanie v roce 2009 tři nosorožce. Samice Deborah, která také přišla ze Dvora Králové, v Tanzanii zatím porodila tři mláďata, to poslední letos na jaře. Další dvě mláďata má v Africe původně dvorský samec Jamie se dvěma samicemi pocházejícími ze zoo Port Lympne.

Dvorská zoo chová nosorožce dvourohé jako jediná v Česku. Nosorožci se do Afriky vracejí ze Dvora Králové po pěti generacích chovu v zajetí. Prarodiče dnešních nosorožců se do dvorské zoo dostali z Afriky na přelomu 60. a 70. let minulého století, kdy je z expedic přivezl tehdejší ředitel zoologické zahrady Josef Vágner.