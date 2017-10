„Podpora elektromobility je pro město velmi důležitá a obzvlášť to platí v městské hromadné dopravě. Věřím, že se tento projekt osvědčí a postupně budou přibývat další elektrobusy, ale i infrastruktura pro jejich dobíjení,“ uvedla pražská primátorka Adriana Krnáčová.

„Uvádíme do provozu novou trolejbusovou trať z Kundratky na Kelerku, je to takový symbolický krok. Máme k tomu zapůjčené vozidlo s baterkami, tzv. parciální trolejbus nebo, chcete-li, dynamický elektrobus a s ním děláme okružní jízdy, v dalších dnech budou probíhat zácviky řidičů, a pak vyjedeme spíše pokusně symbolicky i pro cestující na pravidelné lince,“ vysvětlil Novinkám technický ředitel DPP Jan Šurovský s tím, že doprava se tak vrací k tomu nejlepšímu, co trolejbusy poskytovaly, to znamená vynikající jízdní vlastnosti do kopců.

„V těch kopcích chceme eliminovat zátěže pro baterie, které v něm jsou. Chceme tento systém vyzkoušet, jak bude stabilní v provozu pražské dopravy, protože riziko, že nedojedete k nabíječce, je obrovské,“ dodal.

DPP chce vyzkoušet, jak budou elektrobusy fungovat v pražské dopravě.

FOTO: Novinky

Dobíjení

Nabíjecí infrastruktura pro projekt dynamického elektrobusu zahrnuje obousměrné trolejové vedení pro dynamické nabíjení (za jízdy) v ul. Prosecké o délce cca 1 km ve směru do kopce, resp. cca 600 m ve směru z kopce, která bude napájena prostřednictvím kontejnerové měnírny, umístěné v dolní části Prosecké ulice. Dotčený úsek byl vybrán kvůli velmi prudkému kopci, který by jinak mohl bateriím limitovat jejich životnost.

Druhou částí nabíjecí infrastruktury je krátký úsek trolejového vedení pro statické nabíjení (při přestávkách) v obratišti Palmovka o délce cca 20 m s napájením z přilehlé sekce tramvajové trati přes stacionární galvanický oddělovač („dobudka“), který je přesunut z obratiště Želivského. Nabíjecí zařízení na Palmovce bude sloužit jak pro uvedený projekt dynamického elektrobusu v úseku Palmovka – Letňany, tak i pro pokračování dlouhodobých zkoušek statického elektrobusu, které se přesunou z linek č. 163 a 213 na linky č. 109 a 239 (Palmovka – Dolní Počernice, resp. Sídliště Rohožník).

„Testování provozu elektrobusu s dynamickým dobíjením je důležitým milníkem pro rozvoj pražské MHD. Zásadní novinkou je pro nás minimalizace délky trolejového vedení pro dynamické nabíjení (pouze na cca 10 %, oproti obvyklým 70 – 90 %) a doplnění pravidelného statického nabíjení při provozních přestávkách na konečné,“ uvedl Martin Gillar, generální ředitel a předseda představenstva DPP.

„Vozidla zatím jezdí samostatně bez cestujících. Po vyhodnocení bychom chtěli celou linku 207 elektrifikovat tím dynamickým dobíjením, aby jezdila standardně s cestujícími, což by mohlo být zhruba do konce roku 2018,“ prozradil Novinkám Gillar.

K vidění byla i historicka trolej Tatra T400.

FOTO: Novinky

45. výročí od ukončení provozu trolejbusů v Praze

Pamětníci jistě vzpomínají na okamžik, kdy přesně tento vůz (s nápisy „Trolejbusy se loučí s Prahou, Praha se loučí s trolejbusy“ a „Dnes jezdíme naposledy“) 16. října 1972 krátce po půlnoci zatahoval do vozovny Smíchov, čímž byl na dlouhou dobu ukončen provoz trolejbusů v Praze. Na místě byl tak k vidění i historický trolejbus Tatra T400, který je stále schopen jízdy.