Favoritem prvního kola prezidentských voleb je podle průzkumu Zeman

Favoritem prezidentských voleb je podle průzkumu agentury Focus pro Český rozhlas Miloš Zeman. Stávající hlavu státu by podpořilo 28,1 procenta lidí. S odstupem následují Jiří Drahoš, který by dostal 13 procent hlasů, a Michal Horáček s podporou 12,4 procenta voličů. Dvě pětiny lidí uvedly, že nevědí, pro koho by hlasovaly.