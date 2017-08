„I přes to, že jsem se motorkám věnoval několik let, stala se mi jedna vyjížďka osudnou. Předjížděl jsem na rovině auto, ale to bez blinkru odbočilo na přírodní cestu a srazilo mě. Dotyčný z místa nehody ujel. Záchranku mi zavolali kamarádi a já se probudil až v Hradci Králové v nemocnici na operačním sále,“ vzpomíná na srpen roku 2015 28letý Thieme.

Dostat se z těžké životní rány nebylo snadné, přítelkyně, rodina a kamarádi jej ale na dno spadnout nenechali. „Po úraze mě hodně podrželi. Poznal jsem taky spoustu lidí, kteří mě motivovali k tomu, abych dělal to, co dřív, i když jsem na vozíku,“ vypráví Thieme.

Minulý rok jsem jel maraton na handbiku a také jsem začal s basketbalem. Jakub Thieme

Svůj osud se snaží brát s humorem. „Co mi to vzalo? Třeba možnost vyjít schody,“ směje se Thieme. „Mám takovou náturu. Prostě jsem na vozíku, ale svět tím nekončí! Více si cením věcí, kterých jsem si dřív nevážil. Uvědomil jsem si, že je pro mě daleko víc věcí náročnějších, tak si jich o to víc vážím, když je zvládnu,“ připomíná Thieme.

Ke sportu se vrátil



Rok po úraze se ke sportu vrátil. „Minulý rok jsem jel maraton na handbiku a také jsem začal s basketbalem. Od pondělí do soboty pracuji, věnuji se kontrole faktur a sám se snažím trochu pomoct ostatním. Spolupracuji například s centrem Paraple a dalšími organizacemi,“ popisuje Thieme, že život handicapovaných se zase tolik neliší.

„Jen potřebujeme k plnohodnotnému životu více pomůcek, které v uvozovkách zdraví nepotřebují. I proto se Thieme zapojil do projektu Nezastavitelní, který handicapovaným lidem pomocí pomáhá plnit si své sny, jehož patronem je šestinásobný paralympijský vítěz a mistr světa handicapovaný cyklista Jiří Ježek.

„I přes svůj handicap v sobě našli sílu. I když jim osud nepřál, mají odvahu i vůli pustit se do sportu naplno, a to pro mě znamená víc než jakákoliv sbírka medailí,“ říká Ježek.

Jakub Thieme se postavil životnímu osudu čelem

FOTO: archiv Jakub Thieme

Jakub Thieme se vzhlédl ve wakeboardingu, tedy jízdě na prkně taženém lodí po vodní hladině. „Jízda na wakeboardu mi vrací volnost a připadám si, jako bych jezdil na motorce. Moc mě baví si užívat život, takže se těším na volné víkendy, které budu moci trávit u vody. Po úraze jsem si musel zaplatit dva vozíky, předělávat bydlení, a to stálo dost peněz. I wakeboard je strašně drahý. Nezastavitelní jsou projekt, který dokáže vrátit člověka ke sportu. A já moc chci zase sportovat. Děkuji Birellu a jejich projektu Nezastavitelní, který mi to umožní,“ raduje se Thieme.

Nezastavitelní mají jedno společné. Běh života jim připravil menší či větší zdravotní překážku, se kterou se nechtějí smířit. Nesedí v koutě a nelitují se. Mají před sebou odvážné výzvy. Proto vstoupili se svými handicapy do světa Nezastavitelných.

Aby si mohli své vytoužené sny vyplnit, potřebují upravená kola, handbiky nebo speciální sportovní vybavení. Projekt Nezastavitelní v Česku a na Slovensku organizuje a podporuje od roku 2014 Birell. Podpořit Nezastavitelné mohli také lidé v průběhu letních prázdnin na různých místech v České republice.