Práce na střeše Lucerny trvají už dva a půl roku. Během týdne otevřených dveří od 17. do 23. srpna mají návštěvníci jedinečnou možnost se po střeše paláce na Václavském náměstí projít. Zájemce o vyhlídku vyveze do čtvrtého patra budovy páternoster, který se nachází naproti vchodu do Velkého sálu Lucerny.

Po týdnu otevřených dveří bude střecha opět uzavřena pro druhou fázi výstavby. Trvale by se měl prostor otevřít přibližně za rok. Za projektem stojí architekt Petr Hájek, který se mimo jiné podílí na návrhu nové budovy galerie DOX.

„Naším snem je po vzoru New Yorku nastartovat v Praze střešní kulturu a rozjet tak další patro života,“ uvedl iniciátor výstavby střešní platformy Ondřej Kobza, který v Praze provozuje kavárny Café V lese nebo Café Neustadt.

Kaskádovité terasy na střeše Lucerny jsou nově pokryté palubkami ze sibiřského modřínu.

FOTO: Novinky

Střešních tisíc metrů čtverečních Paláce Lucerna je nově pokryto palubkami, v průběhu úprav se vyměnily i izolační vrstvy. Do budoucna je třeba zrekonstruovat i zábradlí tak, aby odpovídalo bezpečnostním požadavkům, a zřídit únikové schodiště.

Po dokončení terasy se pod širým nebem budou konat kulturní akce, přednášky nebo happeningy a vznikne tam i komunitní zahrada.

„Rádi bychom navázali na setkávání zásadních lidí své generace a na společné promýšlení témat tak, jako když Ivan Havel pořádal ve svém slavném bytě na nábřeží stovky bytových seminářů,“ uvedl kavárník a inovátor Kobza.

Pro dokončení druhé fáze hledají organizátoři sponzory.

FOTO: Novinky

Projekt vznikl díky spolupráci s majiteli Paláce Lucerna, manželi Ivanem a Dagmar Havlovými. „Na střeše chtěl udělat veřejný prostor nebo kavárnu už můj dědeček a stavitel paláce Vácslav Havel, ale nedostal se k tomu,” uvedl bratr bývalého prezidenta Václava Havla Ivan.

Dodal, že v minulosti to nebylo možné kvůli znečištění popílkem z topení tuhými palivy. Zároveň uvedl, že dnes by otevření čistě restauračního provozu pro změnu bránily požadavky památkářů.

Interiér pražského paláce Lucerna.

FOTO: Profimedia.cz

Palác Lucerna na Václavském náměstí byl dokončen v roce 1921 dědečkem bývalého prezidenta Vácslavem Havlem. Střechu budovy ale od té doby nikdo nevyužíval.