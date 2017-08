Předseda KDU-ČSL a vicepremiér Pavel Bělobrádek neřekl, zda bude hlasovat pro vydání nebo ne.

„Nejdříve se s tím musíme seznámit, jaké jsou důvody a argumentace. Na nějaké kategorické odpovědi je ještě brzy. Obecně se k tomu už vyjadřovat nebudu,“ sdělil.

Kalousek: Uslyšíme, že je to účelovka



Šéf TOP 09 Miroslav Kalousek uvedl, že jeho poslanci vydání Babiše a Faltýnka podpoří, pokud se bude jednat buď o kauzu Čapí hnízdo nebo korunových dluhopisů.

„Já osobně si myslím a zdůrazňuji, že jde o můj soukromý názor, nepochybuji o tom, že minimálně ve dvou veřejně známých případech majitel Agrofertu a jeho předseda představenstva se dostali do kolize s trestním zákoníkem, a to v kauze Čapího hnízda a korunových dluhopisů Agrofertu,“ řekl Novinkám.

„Bude-li se žádost týkat něčeho jiného, záleží na tom, co tam je napsáno,“ dodal s tím, že všichni uslyšíme, že je to účelovka a kampaň. „Otázka je, jak si to volič přebere. Obzvláště od někoho, kdo tři roky vykřikuje, že všichni politici kradou,“ dodal Kalousek.

Předseda hnutí STAN Petr Gazdík uvedl, že má v tuto chvíli příliš málo informací. „Pokud se to týká kauzy Čapího hnízda, tak ta by určitě vyšetřena být měla, tam se z mého pohledu může jednat o dotační podvod, Agrofert není žádná malá firma,“ komentoval pro Novinky.

Poslanci z mandátového a imunitního výboru, kteří mají věc projednat příští pátek, nicméně předpokládají, že Babiše i Faltýnka ke stíhání Sněmovna vydá.

„Obecně institut imunity nechrání jednotlivé zákonodárce, ale instituci parlamentu. I v minulosti v drtivé většině případů vždy zákonodárce vydán byl, jenom jednou nebyl vydán,“ řekl Právu předseda poslaneckého klubu ČSSD Roman Sklenák.

„Myslím, že nálada v Poslanecké sněmovně v posledních letech je jednoznačná. Pokud není zřejmé, že se jedná o útok na parlament ze strany policie nebo státních zástupců, tak se zákonodárci kloní k vydání poslanců. Nepředpokládám, že by se v tomto přístupu mělo něco změnit,“ dodal.

Stejný názor má i poslanec za TOP 09 Martin Plíšek. „Bude se asi postupovat podobně jako v jiných případech. Pokud se to netýká rozhodování při výkonu poslaneckého mandátu nebo vyřizování účtů v politice, tak Poslanecká sněmovna vždy poslance vydala,“ řekl Právu.