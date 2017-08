Okruh bude obousměrně uzavřen mezi exity Vestec a Lochkov kvůli zkouškám požárně-bezpečnostního zařízení v tunelech Lochkov a Cholupice, kde rovněž proběhne cvičení složek integrovaného záchranného systému.

Uzavírka části Pražského okruhu

Ve směru od dálnice D1 je objízdná trasa vedena po Jižní spojce přes Barrandovský most po Strakonické ulici do ulic Výpadová a k Cementárně odkud řidiči najedou zpět na okruh. V opačném směru budou sjíždět do ulice K Barrandovu a přes Barrandovský most pokračovat po Jižní spojce.

Zátěžové zkoušky odsunuli kvůli MotoGP

Na dálnici D1 budou o víkendu probíhat zátěžové zkoušky nových dálničních mostů, které silničáři původně chtěli provést již minulý víkend, ale kvůli termínové kolizi s motocyklovými závody na okruhu v Brně je odložili.

Uzavírka na D1

Dálnice bude uzavřena mezi 162. a 168. kilometrem. Od sobotních 23 hodin do nedělních 3:00 bude doprava odkloněna po silnici I/37 do Velké Bíteše a odtud po silnici II/602 zpět na dálnici.

Od 3:00 do 7:00 bude následně omezen provoz v i ve směru na Prahu. Doprava bude vedena opět po silnici II/602 přes Velkou Bíteš a silnic I/37.