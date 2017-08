„V tuto chvíli jsme domluveni, že hnutí pošlu 10 miliónů. Bude-li potřeba, tak jich pošlu víc,“ nechal se slyšet Dědek v Hospodářských novinách.

Proti tomu se však ohrazuje Jan Outlý z Úřadu pro dohled nad financováním politických stran a hnutí a připomíná limitní tři milióny korun. „Když bude pan Dědek jako fyzická osoba figurovat jako dárce a jím ovládaná právnická osoba bude také dárce, tak dohromady mohou jedné straně či hnutí darovat tři milióny korun,“ řekl Právu.

Zdůraznil, že více než tři milióny korun nesmí od jedné osoby a jeho firem strana ani přijmout a dar případně musí vrátit.

Zákonných povinností si jsou Starostové a nezávislí vědomi. „Naprosto respektujeme naše zákony. Jinak to ani nejde,“ řekl Právu mluvčí STAN Karel Kreml.

Strany a hnutí nesmějí přijmout dar nebo jiné bezúplatné plnění, pokud by součet všech peněžitých darů, popřípadě peněžních částek odpovídajících obvyklé ceně daru nebo jiného bezúplatného plnění přijatých od jedné a téže osoby přesáhl v jednom kalendářním roce částku tři milióny korun. Za jednu a tutéž osobu se považuje právnická osoba, která je ve vztahu k osobě podle věty první osobou ovládající nebo ovládanou. Je-li dárce nebo poskytovatel jiného bezúplatného plnění členem strany nebo hnutí, považuje se za dar nebo jiné bezúplatné plnění i členský příspěvek v částce přesahující výši 50 tisíc korun.

Své vyjádření nakonec Dědek pro Právo upravil: „Hnutí STAN disponuje 26 milióny. Limit je 90 miliónů. Bude záležet na tom, jak bude probíhat kampaň a kolik bude stát. Na základě akční kampaně je několik podporovatelů, kteří jsou ochotni pomoci i finančně,“ napsal Právu.

Na web se podívá i dohledový úřad

Do třímiliónového limitu na dar je navíc podle zákona nutné započítat i nepeněžní plnění ve volební kampani. Do něj by podle Outlého mohl nejspíš spadat i Dědkův web Hledameslusne.cz, kde se obrací na nezávislé osobnosti, zda nechtějí vstoupit do politiky a spolupracovat. S webem se však nejdříve musí dohledový úřad seznámit.

Dědek na webu figuruje jako kandidát Starostů do sněmovních voleb. „Jsem připraven hledat to, co jednotlivé politické subjekty spojuje, nikoliv rozděluje. Jsem ochoten spolupracovat s každým, kdo to myslí upřímně, má odvahu a schopnosti,“ píše Dědek na webu s tím, že v rámci hnutí STAN buduje platformu nezávislých osobností.

Pokud bude skutečně Dědek kandidovat, měly by se podle Outlého náklady na tento web započítat do 90miliónového limitu Starostů na kampaň. Stejně jako práce šesti lidí, které prý Dědek oslovil ve firmě Jablotron a kteří mu s hledáním osobností pomáhají.

Podle informací Práva Dědek v uplynulých dnech oslovil třeba šéfa pirátů Ivana Bartoše, ten však spolupráci odmítl.

Dědek, který také dvěma milióny sponzoruje kampaň prezidentského kandidáta Jiřího Drahoše, by se mohl sice registrovat na dohledovém úřadu jako tzv. třetí osoba a platit web Hledameslusne.cz ze „svého“ limitu 1,8 miliónu korun, pouze však v případě, že by byl web zřízen a provozován bez vědomí strany. To už však neplatí.

O Dědkově iniciativě předseda STAN Petr Gazdík i celostátní volební lídr hnutí Jan Farský vědí. Na hledání dávají Dědkovi zhruba deset dnů, 14. srpna totiž chtějí Starostové uzavřít kandidátky. Den poté končí lhůta pro oficiální registraci listin u ministerstvu vnitra.

Novým tvářím se však vedení nebrání. „Lidé chtějí změnu politiky. Jakékoliv kamenné politické strany dnes nesplňují očekávání voličů,“ podotkl Gazdík. „Jistě se toto bude počítat do limitu na volební kampaň,“ dodal.