„Jsme připraveni na samostatnou kandidaturu. Není to problém. I Andrej Babiš měl několik měsíců před minulými sněmovními volbami v průzkumech jednotky procent. Volby budou o emoci. A my jsme ji připraveni do voleb vnést,“ řekl Právu šéf STAN Petr Gazdík.

Celostátní výbor se v úterý rozhodne, jak naložit s obratem lidovců, kteří už nechtějí se STAN kandidovat do Sněmovny v koalici. Lidovce k rozhodnutí dovedly obavy, že by se koalici nepodařilo překročit nutný zisk deset procent hlasů.

KDU-ČSL však nadále nabízí Starostům místa na kandidátních listinách a dohodu o spolupráci vypovídat nechce. Tahle varianta podle Gazdíka ještě zcela pohřbená není. „Zvažujeme všechny varianty. Ale dobrý starosta se pozná podle toho, že vidí dál než na hranici svého katastru a volebního období. Nehrajeme jen o tyto volby. Naše rozhodnutí bude o budoucnosti STAN, jestli bude patřit k nejvýznamnějším politickým silám, nebo bude hrát na jistotu a spokojí se jen s nějakým propojením,“ dodal Gazdík.

První místopředseda hnutí Vít Rakušan už dříve jasně řekl, že sám na kandidátce lidovců figurovat určitě nebude. „Musíme postupovat jednotně. Relevantní varianty jsou tři: kandidovat samostatně, nekandidovat vůbec, jít na kandidátky KDU. Ale je důležité právě to, aby padlo jasné rozhodnutí, které bude jednotným rozhodnutím STAN,“ napsal Právu.

Kovářová: Ve STAN je bojová nálada

Místopředsedkyně a poslankyně Věra Kovářová bude na jednání výboru prosazovat, aby to hnutí ve volbách zkusilo samo. „Cítím pozitivně bojovou náladu zlomit nepříznivé volební průzkumy. STAN vždy spoléhal na své vlastní síly. Hodně věcí se dá udělat za pomoci nasazení příznivců,“ řekla Právu.

Podle jejího mínění by hnutí nemělo KDU-ČSL ustupovat, protože by se mu to mohlo vymstít. „Možná bychom s velkou pravděpodobností nějakého poslance měli, ale pro STAN by to znamenalo konec značky,“ dodala.

Neumím si představit, že bychom šli na kandidátku KDU-ČSL, i když je ta jejich nabídka slušná a velkorysá Martin Půta, liberecký hejtman

Místopředseda STAN Radim Sršeň Právu řekl, že není na stole varianta, aby někteří členové hnutí s KDU-ČSL kandidovali a jiní ne. Starostové musí být jednotní. „Chceme uchovat hnutí jednotné a nerozbíjet ho tím, že by někdo kandidoval za KDU-ČSL,“ řekl Právu. Podle Sršně nebude samostatná kandidatura STAN ani finanční problém. „Samozřejmě, že tu kampaň budeme dělat úsporněji než jiné strany. Ale máme připravené zdroje pro případ samostatného postupu,“ dodal Sršeň.

Sám však stále věří tomu, že se STAN ještě s lidovci dohodne a koalice obou stran zůstane zachována. „Pořád v koalici věřím. Myslím, že i lidovci si uvědomují, že ztráta spojenectví bude mít důsledky i pro ně,“ uzavřel Sršeň.

Bývalý šéf STAN a liberecký hejtman Martin Půta považuje rozložení koalice lidovců a STAN za škodu, protože podle něj měli šanci získat 15 procent. „Neumím si představit, že bychom šli na kandidátku KDU-ČSL, i když je ta jejich nabídka slušná a velkorysá,“ řekl Právu.

Politolog Jan Bureš se domnívá, že STAN lidovcům voliče nesebere, a když, tak maximálně kolem půl procenta. „STAN se chtějí stát stranou pro kraje a obce a primárně o Sněmovnu nestojí. Pokud se rozhodli kandidovat samostatně, tak je jasné, že se tam nedostanou. Zřejmě se budou chtít soustředit na krajskou a komunální úroveň,“ řekl Právu.