Návrh, který projednala Evropská rada, a nyní se jím bude zabývat Evropský parlament, by mohl vstoupit v platnost dva roky po jeho přijetí, což by podle Jana Bezděkovského z odboru strategie ministerstva dopravy mohlo být kolem roku 2020.

Evropská komise v návrhu z konce loňského roku navrhovala, že by na parkovištích měla být na každých 10 parkovacích míst jedna dobíjecí stanice pro elektromobily. Do roku 2025 by se to mělo týkat všech nebytových budov v EU. To se ale s nejvyšší pravděpodobností nakonec nestane. „To byl velmi ambiciózní plán, který většina členských zemí nepodpořila,“ řekl Právu Bezděkovský.

Nový návrh je takový, že by na parkovištích byla jedna dobíjecí stanice. „Myslím, že to ale při jednání Evropského parlamentu neprojde a bude se nakonec jednat o kompromis,“ uvedl.

Nařízení se bude týkat všech nově postavených budov a těch, které projdou výraznou rekonstrukcí. „Tedy těch, kde dojde i k úpravě parkovišť,“ doplnil.

Bez infrastruktury to nepůjde



Podle manažera čisté technologie ČEZ Tomáše Chmelíka je důležité, aby na nástup elektromobility byla připravena infrastruktura.

To znamená, že ke každému parkovacímu místu bude přivedeno elektrické vedení, kam by v době, kdy bude o elektromobily vysoký zájem, mohla být připojena nabíječka. „Z pohledu nákladů se to u nových budov projeví zanedbatelně, a navíc instalace dobíjecí infrastruktury je mnohem jednodušší a levnější, než potom třeba muset sekat do zdi,“ řekl Právu Chmelík.

Investice do zavedení elektrických přípojek považuje i za možnou budoucí konkurenční výhodu třeba nákupních center. „Když například obchodní centrum nebude mít nabíjecí stanice, tak zákazník, který by jinak elektromobil dobíjel a během toho nakupoval, pojede jinam,“ dodal.