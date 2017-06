Ve čtvrtek svůj návrh představilo hnutí ANO. To chce například zrušit superhrubou mzdu a pro lidi s příjmem do 113 tisíc korun měsíčně zavést daňovou sazbu 19 procent z hrubé mzdy.

„V peněženkách lidí zůstane všemi našimi daňovými návrhy oproti stávajícímu stavu navíc reálně 31 miliard,“ řekl předseda ANO Andrej Babiš.

Dnes je sazba 15 procent ze superhrubé mzdy neboli 20,1 procenta z mzdy hrubé. Sazba pro lidi nad 113 tisíc korun hrubého, kteří nyní platí tzv. solidární přirážku, by měla zůstat na 23,35 procenta.

Zaměstnanec s hrubou mzdou 27 tisíc korun by si podle Babiše po snížení reálné daňové sazby polepšil ročně o 9600 korun. ANO také navrhuje zavedení výdajového paušálu pro všechny zaměstnance, který by znamenal slevu na pojistném 500 korun měsíčně.

Občanští demokraté chtějí nechat lidem v peněženkách ještě víc. „Naše návrhy daňových změn přinesou lidem větší efekt,“ tvrdí šéf ODS Petr Fiala. Podle jejich návrhu zavedením 15procentní sazby z hrubé mzdy by si zaměstnanec polepšil

o 16 500 Kč ročně.

Návrh našich daňových změn znamená, že se zvýší měsíční příjem 98 procent zaměstnanců. Lubomír Zaorálek

Jen snížení odvodů na sociálním pojistném o osm procent podle návrhu předsedy TOP 09 Miroslava Kalouska by ponechalo při průměrném platu v peněženkách lidí měsíčně tisícikorunu navíc.

Soc. dem. počítají se třemi daňovými pásmy. Do příjmu 30 tisíc korun hrubého by měla daň z příjmu činit 12 procent ze superhrubé mzdy, od 30 tisíc do 60 tisíc to má být 15 procent a od 60 tisíc do 80 tisíc hrubého pak 20 procent. A část příjmů nad touto hranicí by danila sazbou 32 procent, tedy výrazně víc než nyní. Přitom takový plat už dnes bere řada lékařů nebo specialisté v řadě jiných profesí.

Daně podle zmíněných sazeb by se propočítávaly ze superhrubé mzdy, což by platy nad 80 tisíc korun hrubého výrazně postihlo. Superhrubou mzdu přitom chce ČSSD také zrušit.

„Návrh našich daňových změn znamená, že se zvýší měsíční příjem 98 procent zaměstnanců, pouze dvě procenta lidí s nejvyššími příjmy se budou nově na daních podílet víc,“ propaguje daňové změny volební lídr soc. dem. Lubomír Zaorálek. Podle ČSSD si zmíněná většina polepší o 500 až 1200 korun.

Komunisté také chtějí větší zdanění vysokých příjmů. „My jsme pro diferenciaci daní jak u fyzických, tak u právnických osob. Není možné, aby ti, kteří mají příjmy na úrovni minimální mzdy, měli stejnou daňovou úroveň jako ti, kteří mají 80 tisíc Kč, 100 tisíc nebo milión měsíčně,“ řekl předseda KSČM Vojtěch Filip.

DPH jako tahák

Pozornost stran se zaměřila také na daň z přidané hodnoty (DPH), která má vliv na ceny potravin a dalších základních potřeb. Základní sazba je dnes 21 procent, snížená 15 procent.

„Navrhujeme také snížení daně z přidané hodnoty na základní potraviny na deset procent. DPH by se měla snížit i u točeného piva,“ sdělil Andrej Babiš.

Nižší daň chce Babiš i na vodné a stočné a třeba i řezané květiny. „Chceme umožnit, aby muži kupovali ženám více květiny,“ podotkl.

Sazba DPH by podle ANO měla klesnout i u stravovacích služeb a podávání nealkoholických nápojů v pohostinství, za služby v péči o seniory a handicapované nebo za úklidové služby, kadeřnictví nebo opravy obuvi a kol.

Snížení DPH z 15 na deset procent pro základní potraviny má v programu i ČSSD.

TOP 09 chce prosadit dvě sazby – 20 procent jako základní DPH a desetiprocentní sníženou.

Výjimky z EET

Hnutí ANO také navrhuje úlevy z elektronické evidence tržeb (EET). Povinnost by se neměla vztahovat na fyzické osoby s paušální daní a s příjmy do půl miliónu korun, na bufety ve školách nebo dětských kroužcích, na e-shopy nebo na prodej vánočních kaprů.

Úleva z EET by se měla týkat i veřejně prospěšných spolků s obratem do jednoho miliónu korun, které pořádají akci mimo svou obvyklou provozovnu.

„Ten, který stíhá podnikatele, nutil je pořizovat si za velké peníze pokladny a dělal z nich zlodějíčky, přichází pár měsíců před volbami s návrhem na úlevy z EET. Babišův populismus a jeho pokrytectví dnes překonaly další hranici,“ okomentovala to první místopředsedkyně ODS Alexandra Udženija. TOP 09 a občanští demokraté plánují EET zrušit.