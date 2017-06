„Jestli umíš rondát, tak je to úplně to samé, akorát bez rukou,“ uvítala mě nejlepší trenérka české reprezentace Lucie Absolonová.

Postup byl jasný. Nejprve jsem si měla vyzkoušet rondát na mole, což nebyl žádný problém. Poté mi na pomoc přišel Denis, který minulý rok zvítězil v dospělé kategorii v High Jumpu a ukázal mi, jak skočit přetočenou šipku do vody. Takový předstart na salto vpřed s půlvrutem.

Placák jako hrom



Když jsem zvládla i tohle, stačilo tam prý „jen“ prostrčit nohy a je to. Na to jsme se ale už museli přesunout na třímetrový stupínek, abych vůbec stihla nohy protlačit dolů. Nestihla jsem to a následek toho byl placák jako hrom. A s ním odešla také veškerá moje chuť zkoušet to dál.

Svůj um nám tak předvedl Denis, který se skokům věnuje zhruba pět let. Jeho největší úspěch bylo třetí místo na mistrovství Evropy. Svoje výsledky obhajuje i tím, že se před tím věnoval sedm let gymnastice.

Lucie Absolonová se závodní kariéře už nevěnuje, teď se snaží vše, co se naučila, přenést na své svěřence. A že má co nabídnout. Sedmnáctkrát vyhrála Královskou disciplínu ze šestnácti metrů na High Jumpu a také ve své disciplíně zvítězila na mistrovství Evropy.

Ráj skokanů



Hřiměždický lom je rájem pro milovníky skoků do vody. V minulosti se zde těžila žula, poté ho využívali armádní potápěči jako své speciální výcvikové středisko. Dnes jsou skály kolem lomu očíslované podle výškových metrů, které označují bezpečná místa skoků do vody.

Na letošním High Jumpu, který se bude konat 4. a 5. srpna, dorazí například nadějná 22letá skokanka Iris Schmidbauerová z Německa nebo jeden z favoritů Andreas Hulliger, který High Jump navštívil poprvé v roce 2009 a od té doby ani jednou nevynechal.