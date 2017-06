Co obnáší projekt nového Terminálu Zličín?

Rada v úterý podpořila záměr, který jsem předkládal a který se týká výstavby Terminálu Zličín. Jedná se o parkoviště P+R, které by ve finále mohlo mít kapacitu kolem dvou tisíc osobních aut nebo 1500 osobních aut a 150 autobusů. Je to nad Rozvadovskou spojkou, vytvořilo by to de facto jakousi bránu do hlavního města od západu. Projekt je poměrně v pokročilé fázi příprav. Kdybychom se domluvili se soukromým subjektem, který veškerou přípravu dělal, tak myslím, že v první polovině roku 2018 bychom mohli zahájit stavbu. Splňovalo by to veškeré současné parametry včetně dobíjecích stanic pro elektromobily. Je tam napojení suchou nohou na metro, byla by to velká pomoc jak dopravě v Praze, tak řidičům ze středních Čech. Zaparkovali by zde a metrem by se posouvali dál.

Říkáte nad Rozvadovskou spojku, to znamená na nějakém mostě?

Terminál by byl realizován nad tou hlavní silnicí a zejména okolo ní. Nejlepší představu, jak by to mělo vypadat, asi dá obrázek. Obchodních center se to nedotkne, bylo by to částečně nad komunikacemi, částečně nad volnými pozemky, takže by to ničemu nebránilo. Myslím, že podle návrhu by se parkovalo ve dvou podlažích.

Musíte o věci jednat se společností Č. R., s. r. o. Jak s ní má spolupráce vypadat?

Společnost se na nás obrátila s tím, že má projekt připravený. Dnes může hlavní město do nějaké takové spolupráce vstoupit, protože projektů v podobném stadiu přípravy mnoho není. Chceme začít jednat. Větší část projektu by se nacházela na městských pozemcích, jenom část je v soukromých rukou. Tato část je ošetřena smlouvou se soukromou společností, takže by byli vlastně jen dva partneři, na jedné straně hlavní město, na druhé společnost Č. R., s. r. o.

Projekt by financovalo město? Jaké se odhadují náklady?

Ano, šlo by o investici města. Při jednáních padlo číslo 1,5 miliardy. Počítáme s vícezdrojovým financováním, na tento projekt bychom asi uměli čerpat evropské dotace. Bude se o nich ještě jednat. Dopravní situace a další vztahy byly součástí přípravy, unikátní je, že bychom projekt do poloviny roku 2018 mohli rozběhnout. Při dnešních možnostech si myslím, že v roce 2019 by terminál mohl být dokončen. Byli bychom rádi, aby pak terminál provozovala městská společnost Trade Centre Praha.