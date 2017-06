Problémy se stejně jako v pondělí 12. června v úterý objevily v Zenklově ulici. Koleje se působením vysokých teplot, nebo kvůli rychlému nárůstu teploty vzduly nahoru.

„Kolejnice jsou uchycené do panelů pryžovými profily, jejichž úkolem je mimo jiné zabránit podélnému pohybu kolejnic při změnách teplot. Tuto schopnost pryže v Zenklově už nemají a prorezlé žlaby panelů už neumožňují dát tam pryže nové. Kolejnice v důsledku toho takzvaně vybočila, tedy vyboulila se směrem nahoru," oznámila mluvčí dopravního podniku.

Podle reportéra Novinek to bylo jen na malém úseku a jednalo se jen o pár centimetrů, přesto to stačilo, aby místem nemohly tramvaje projíždět. Linky byly krátce před 15. hodinou odkloněny přes Trojskou a Libeňský most.

Opakované problémy



V dotčeném úseku Kobylisy - Ke Stírce - Bulovka - Palmovka byla nasazena náhradní autobusová linka X10.

Dopravní podnik předpokládal obnovení provozu tramvají zhruba od 17 hodin. Už půl hodiny před tím měli dělníci, kteří trať opravovali hotovo.

Horko poničilo koleje v Zenklově ulici již loni a podle podniku se problémy mohou opakovat. Podnik proto plánuje úsek Elsnicovo náměstí - Bulovka opravit. Práce mají začít v lednu příštího roku spolu s opravami vodovodu, kanalizace, vozovky a chodníků. V navazujících úsecích Bulovka - Ke Stírce a Palmovka - Elsnicovo náměstí již byly opravy provedeny v letech 2011 a 2012.