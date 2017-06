Následující čtyři týdny (výhled se týká období od 19. června do 16. července) budou podle předpokladů meteorologů teplotně „slabě nadnormální“.

„Nejteplejší počasí očekáváme během prvního týdne, následně budou teploty většinou blízké dlouhodobým průměrům,“ uvedl ČHMÚ na svém webu.

Podle týdenní předpovědi budou v příštím týdnu teploty stoupat až k tropické třicítce či nad ni. Chladněji by mělo být jen ve středu a ve čtvrtek. Středeční maxima by se měla pohybovat mezi 19 a 23 stupni Celsia, na jihu by mohlo být až 25 stupňů, ve čtvrtek by měly nejvyšší teploty dosahovat 22 až 26 stupňů Celsia.

Co se srážek týká, mělo by jich být v následujících čtyřech týdnech celkově více, než je obvyklé.

„Nejméně srážek se očekává na začátku období, srážek bude postupně přibývat a druhá polovina předpovědního období bude pravděpodobně srážkově bohatší. Protože na celkovém úhrnu budou mít největší podíl srážky konvektivního charakteru (přeháňky, bouřky), lze očekávat dosti velké rozdíly ve srážkové bilanci mezi jednotlivými regiony,“ napsali meteorologové.