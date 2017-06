Zeman novinářům řekl, že při jednání uzavřeli dohodu, která má odstranit dvě podstatné překážky v rozvoji česko-vietnamských vzájemných vztahů. Za první označil neexistenci přímé letecké linky.

„Tou druhou překážkou je existence krátkodobých turistických víz, která brání českým turistům v hojnějším počtu navštěvovat Vietnam,” řekl Zeman.

Poznamenal, že Vietnam stejná víza již zrušil Německu a Francii.

Termín zatím není jasný



„Jsem rád, že vám mohu oznámit, že oba prezidenti se dohodli jak na zavedení přímého leteckého spojení mezi Ho Či Minovým Městem a Prahou, tak na zrušení oněch krátkodobých turistických víz,” prohlásil Zeman.

Dodal, že pokud by letecká linka byla zřízena, ČR vyjádřila připravenost v Ho Či Minově Městě zřídit generální konzulát.

Prezident Miloš Zeman s vietnamským protějškem Tran Dai Quangem

FOTO: Pool, Reuters

O zavedení bezvízové výjimky musí rozhodnout vietnamská strana, toto rozhodnutí zatím nepadlo, zdůraznil ředitel zahraničního odboru Pražského hradu Rudolf Jindrák. O záležitosti se podle něj bude dále jednat i s dalšími vietnamskými představiteli. Pokud by se podařilo zavedení výjimky dojednat, šlo by o jednostranný krok Vietnamu. Zrušení víz i pro Vietnamce by musela schválit Evropská unie.

Obě země si budou předávat odsouzené

Česká republika se zároveň dohodla s Vietnamem, že si obě země budou předávat odsouzené občany. Češi odsouzení ve Vietnamu si tak budou moci odpykat trest doma a Vietnamci odsouzení v ČR ve své vlasti.

„Je to jedna z mála dohod, které máme s asijskými zeměmi o předávání vězňů. Zajišťuje, že třeba náš občan, pokud by byl odsouzen za nějaký trestný čin do vězení, pokud bude chtít, může být předán k výkonu trestu do Čech a zase naopak,” řekl ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO), který smlouvu podepsal.

Smlouvu již schválila vláda, po podpisu Zemana ji nyní budou muset ještě odsouhlasit obě komory parlamentu. Platit začne 60 dnů po předání ratifikačních listin.

Podepsána byla i smlouva o policejní spolupráci. „Měla by posílit spolupráci mezi vietnamskou a českou policií, zejména pokud jde o otázku výměny informací a zamezení obchodu zejména s drogami na obou stranách," řekl náměstek ministra vnitra Petr Mlsna, který za ČR smlouvu podepsal.