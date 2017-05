Čunkovi, který svoji kandidaturu oznámil až v sobotu, hodilo hlas 41 delegátů.

„Mohu vám slíbit, že udělám maximum toho, co je v mých silách a schopnostech, někdy i víc, aby KDU-ČSL dobře prosperovala,“ prohlásil po oznámení výsledků Bělobrádek.

Čunek si z drtivé porážky nic nedělal a přiznal, že svoji kandidaturu zvedl spíš kvůli tomu, aby mohl delegátům přednést svůj projev. „Snad na mě vidíte, že jsem to neočekával. Šlo jenom o to, abychom si začali všímat témat, které jsou pro naši společnost sebezáchovné - a to je vymírání občanů ČR,” vysvětloval senátor.

Ve svém projevu mluvil kromě vymírání také o samoživitelkách, přistěhovalcích či zavedení základní vojenské služby. [celá zpráva]

Čunek v sobotu dopoledne Právu řekl, že se ke kandidatuře rozhodl v pátek večer, kdy si sepsal i projev. Na otázku, proč do toho jde, když je jasné, že nemá moc šancí, odpověděl: „Je to můj boj proti unylosti. Nejhorší v životě je strnulost a jednotvárnost.“

Jiří Čunek (KDU-ČSL)

FOTO: Petr Horník, Právo

Post prvního místopředsedy v sobotu obhájil ministr zemědělství Marian Jurečka, o funkci se ucházel také šéf lidoveckých poslanců Jiří Mihola.

Jurečka získal 65,5 procenta. Z 269 odevzdaných lístků získal 173 hlasů. Miholovi hodilo lístek 91 delegátů.

Video

Pavel Bělobrádek O spolupráci se STAN a ANO

KDU-ČSL si už na svém sjezdu v pražském Top Hotelu definitivně odsouhlasila, že do podzimních sněmovních voleb půjde v koalic s hnutím STAN. [celá zpráva]