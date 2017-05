„Jsem přesvědčen, že ČR a naše děti si zaslouží, aby se nemuseli stydět, že žijí v této zemi. Věřím, že společně dokážeme víc a společně dokážeme zvítězit,” radoval se po ohlášení výsledků šéf KDU-ČSL Pavel Bělobrádek.

„Děkuju za to odvážné rozhodnutí. Za STAN mohu slíbit, že podaná ruka Starosty bude vždy platit,” komentoval předseda Starostů Petr Gazdík.

Kritická debata



Odsouhlasení dvoukoalice nakonec proběhlo hladce. Hlasování však předcházela diskuze, která byla místy napjatá.

Proti dvoukoalici se STAN vystoupil například místopředseda pražské organizace Pavel Mareš. Prohlásil, že není proti spolupráci se Starosty, ale je proti formě. Dvoukoalice by totiž musela ve volbách překročit hranici 10 procent, aby se dostala do Sněmovny. Podle Mareše to je zbytečný risk.

„Hnutí STAN nic neriskuje, pro nás by byl případný neúspěch druhou těžkou mrtvicí,“ varoval v projevu. „Vraťme se prosím na zem, abychom se mohli rozeběhnout za úspěchem,“ apeloval Mareš.

Člen okresního výboru Uherské Hradiště Petr Švehla navrhl usnesení, které by mělo chystanou dvoukoalici odmítnout. Delegáti by podle něj měli souhlasit pouze s účastí členů hnutí STAN na lidoveckých kandidátkách. V tom případě by jim pro vstup do dolní komory stačilo získat ve volbách pět procent.

S usnesením bude souhlasit například zlínský poslanec Ludvík Hovorka, který se s koalicí nemůže dlouhodobě smířit. Byl by raději také pro variantu, že by Starostové byli na kandidátkách KDU-ČSL. „Není nutná koalice. Lidé, kteří chtějí hlasovat pro KDU-ČSL nebo STAN, tak nás budou volit bez ohledu na to, zda je uvedeno, že je to koalice, nebo KDU-ČSL s podporou Starostů,“ řekl v projevu.

Jurečka: O koalici je zájem



O podporu projektu naopak žádal šéf strany Pavel Bělobrádek i první místopředseda KDU-ČSL - ministr zemědělství Marian Jurečka. „V březnu o koalici mělo zájem 13 procent voličů a o volbě uvažuje 22 procent voličů,“ přesvědčoval delegáty.

Když o smlouvě hlasovala v březnu lidovecká celostátní konference, byl výsledek těsný: pro bylo 39 delegátů a proti 31.