Pomocí endoskopicky – přes jícen a žaludek – zavedeného laseru oslepí za 15 minut nervové buňky na začátku tenkého střeva (ve dvanáctníku), a změní tak jeho fungování, což by mělo vést k výraznému zlepšení a u některých pacientů i k úplnému vymizení diabetu 2. typu. To vše bez nutnosti jakéhokoli chirurgického zákroku, plné anestezie a dlouhého pobytu v nemocnici.

„Při částečné anestezii pacientovi zavedeme přes ústa endoskopicky do dvanáctníku speciálně pro tuto léčbu vyvinutý katetr s laserem DiaGone,“ vysvětlil minulý týden postup metody gastroenterolog a vedoucí lékař tohoto projektu Marek Beneš.

Lékař Marek Beneš z pražského IKEM

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Laser podle něho dokáže přesně zacílit na nervové buňky, které jsou ve stěně této počáteční části tenkého střeva, a oslepit je bez poškození okolní tkáně. Tyto buňky dokážou rozlišit, co a v jakém množství dvanáctníkem prochází, a rozhodují pak i o tom, zda například sacharidy uložit do zásob na horší časy, nebo je rovnou spálit. Mají tedy přímo vliv na to, jak s nimi tělo naloží.

„Tím, že padesát až osmdesát procent těchto nervových buněk laserem oslepíme, „zmateme” lidské tělo a to pak zásadně změní nastavení metabolismu a sníží hladinu cukru v krvi, což bude v důsledku znamenat zlepšení diabetu 2. typu a u některých pacientů možná i jeho úplné vyléčení,“ uvedl Beneš.

V projektu až 150 pacientů

Zákrok by měl trvat přibližně patnáct minut a bude ambulantní. Jíst budou moci pacienti už druhý den po zákroku. Využití laseru DiaGone v praxi nahrazuje náročné bariatrické operace a dává naději téměř 800 tisícům pacientů, kteří cukrovkou 2. typu v Česku trpí.

Tato metoda, kterou vyvinuli vědci v Izraeli, by v budoucnu mohla přinést globální řešení. IKEM získal šanci se do tohoto projektu zapojit jako první evropská země.

„Zatím v rámci pilotního projektu počítáme přibližně se sto až sto padesáti pacienty, kteří budou mít tuto léčbu zcela zdarma. Vše financuje izraelská strana, která DiaGone vyvinula,“ doplnil ředitel IKEM Aleš Herman.

Pacienty do projektu bude IKEM přijímat tři roky. Musí mít nadváhu či obezitu a neléčit se inzulinem, další podmínky IKEM zveřejní na webu.