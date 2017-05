„Bydlím tady šedesát let a mám se stěhovat během jednoho dne. V pondělí nám to oznámili a v úterý se máme vystěhovat. Začínat nový život v 82 letech je katastrofa. Já myslela, že to tady dožiju,“ krčila bezmocně rameny Miroslava Koubová.

„Zajistili jsme si byt 2+1, ale až od 1. června. Do té doby budu asi bydlet u syna,“ dodala smutně seniorka, která ve škole dlouhá léta učila.

Statici párkrát ťukli do stropu a zase odešli. Za týden jsme se začali dozvídat, že to musíme okamžitě vyklidit. Zdeněk Slába, nájemník

„Překvapilo mě, že tam nemohou ze dne na den být, ale zkušenosti s těmito budovami, u kterých byl v minulosti použit tzv. hlinitanový cement, jsou velmi špatné. Nedá se předpokládat, co se tam stane. Není opravdu jiné řešení než toto radikální,“ uvedl karlovarský krajský radní Jaroslav Bradáč (SPO).

Problém se stropy vznikl nejdříve v části objektu školy s laboratořemi a sádrovnou. Ty musel kraj uzavřít a stropy podepřít stojany už před několika týdny. Pak přišel na řadu statický průzkum celého objektu. „Statici párkrát ťukli do stropu a zase odešli. Za týden jsme se začali dozvídat, že to musíme okamžitě vyklidit,“ popisoval další z nájemníků Zdeněk Slába, podle kterého na stropech v bytě nejsou žádné viditelné trhliny.

„Chápu statiky a stavební úřad, že potřebují nějaké krytí, na to jsou paragrafy, ale podle našeho názoru to není v takovém stavu, v jakém se to prezentuje, že to na nás padá,“ dodal Slába. „Budeme se loučit těžko, protože když někde jste přes čtyřicet let, tak je to těžké,“ pokračoval.

Náhradní byty nejsou

„Zatím situace vypadá tak, že šest z osmi nájemníků může vyřešit svoji situaci, našli si bydlení sami. A pro dva bydlení pomáháme hledat,“ uvedl Bradáč s tím, že dočasně na přechodnou dobu se nabízí internát. „Rada schválila pomoc ve výši deset tisíc korun jako zálohu na stěhování a čtyřicet tisíc jako kompenzaci za újmu, že musí opustit byt,“ dodal radní.

„Kraj nám vyšel vstříc, ale to podstatné – náhradní byty – tak ty nejsou. Jediné náhradní byty nám nabídli v Chebu, ale jeďte v sedmdesáti letech do zcela neznámého prostředí, když tady máme zázemí, svoje doktory,“ uvedl sedmdesátiletý Slába, podle kterého by měl mít kraj i město v záloze byty pro podobné případy.