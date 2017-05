„On pan prezident nejen změnil názor, on je ochoten nést za pana Babiše vlastní rizika. Pan prezident nastínil, že Zeman a Babiš jedno jsou. Že mají společné cíle, společné zájmy a že pro ty je pan prezident ochoten podstupovat taková rizika, že jde za hranu Ústavy,“ prohlásil Kalousek v neděli v pořadu Otázky Václava Moravce na České televize.

„Je to velmi důležitá informace. Každý, kdo bude volit ANO, musí vědět, že bude volit zájmy Miloše Zemana,“ dodal Kalousek.

Názor sdílí i šéf ODS Petr Fiala. „Je to mentální pakt. To (Zeman a Babiš) jsou dva lidé, kteří si myslí, že nemusí respektovat pravidla. To, co jsme viděli v minulých dnech, to bude v žebříčku hanby zapsáno hodně vysoko. Miloš Zeman po příštích volbách nesmí být prezidentem. Pojďme dělat vše pro to, aby tam byl někdo, kdo bude důstojným prezidentem,“ uvedl.

Oba tak reagovali na nechuť prezidenta odvolat Babiše, ačkoliv musí podle ústavy na návrh premiéra Sobotky reagovat bez zbytečného odkladu. Sobotka poslal Hradu návrh na odvolání Babiše v pátek. Premiér tak učinil kvůli podezřením, že se Babiš v minulosti snažil krátit daně.

Babišovy obchody by měla šetřit finanční správa, která pod Babišovo ministerstvo financí spadá. Sobotka chce odvoláním Babiše vyřešit možný konflikt zájmů. Hrad vzkázal, že se návrhem na odvolání bude zabývat až poté, co se prezident a další ministři vrátí z pracovní cesty do Číny. Tam odlétají 11. května.

Dříve byl Babiš pro Zemana nevěrohodný

Podle záznamu tiskové konference Strany práv občanů z doby, kdy ještě Zeman nebyl prezidentem, však současný prezident nepatřil vždy do okruhu Babišových příznivců.

„Zastávám názor, že člověk, který vstupuje do politiky a působí v politice, má – li být dlouhodobě úspěšný, musí splňovat tři základní kritéria: nesmí krást, nesmí podrážet, musí dodržovat dohody. Pokud jde o pana Babiše, byl jsem přímým účastníkem podpisu dohody s ním při privatizaci Unipetrolu a konstatuji, že pan Babiš tuto podepsanou dohodu nedodržel,“ prohlásil tehdy Zeman na tiskové konferenci Strany práv občanů, kde je Zeman dosud čestným předsedou.

„To je pro mě dostatečný důkaz nevěrohodnosti pana Babiše nehledě na další různá podezření, která se doufám časem vyšetří,“ uvedl tehdy také Zeman.

Babiš do diskuzního pořadu České televize Otázky Václava Moravce nedorazil, ačkoliv byl pozván. „Uvědomil jsem si, jak to tam bude vypadat. Pět lídrů parlamentních stran a pan Moravec? To je šest proti Babišovi. Co bych tam s nimi dělal? Proč bych je nechal opakovat pořád dokola ty stejné lži, na které nechtějí slyšet odpovědi?“ napsal Babiš na Facebook.

Jeho postoj předsedové nejsilnějších parlamentních stran, kteří do pořadu přišli, zkritizovali. „Já nevím, čeho se bojí. Já se nebojím diskuzí s ním,“ podotkl šéf KSČM Vojtěch Filip. „Je to jeho zbabělost, že nepřišel,“ podotkl Sobotka.

Kauza Čapí hnízdo



Vicepremiér Bělobrádek podpořil návrh premiéra na odvolání Andreje Babiše z ministerstva financí. V nedělním pořadu také podotkl, že vzestupu ANO v roce 2013 pomohly průšvihy předchozí pravicové vlády Petra Nečase (ODS).

„Od začátku bylo jasné, že Andrej Babiš uspěl díky tomu, že tu byla Nečasova vláda,“ poznamenal Bělobrádek. Kritika pravice, že lidovci a soc. dem. šli s ANO do vlády, je podle něj pokrytecká, neboť TOP 09 a ODS se neštítila vzít do koalice Věci veřejné.

„Pro nás pro všechny je teď velmi důležité, jak si s tou situací poradíme. Já jsem nevěděl o existenci Čapího hnízda v okamžiku, kdy jsme jednali o koalici. Pravdou je, že Čapí hnízdo bylo zásadní a bylo na rozhodnutí, jestli ta koalice má pokračovat nebo ne,“ dodal Bělobrádek.

Doprčic, rozohnil se Sobotka

Podle jeho mínění by v civilizované zemi každý ministr s problémy, jaké má Babiš (podezření z daňové optimalizace a údajné ovlivňování MF Dnes), sám okamžitě odstoupil.

„Vždy je nějaká poslední kapka. Rozumím panu premiérovi,“ dodal Bělobrádek. „My teď vidíme, že na Pražském hradě u Miloše Zemana a Andreje Babiše dochází ke zpochybňování všeho, co tu bylo dvacet let běžné,“ podotkl také předseda lidovců.

Za vážné považuje podezření, že se Babiš snažil ovlivňovat obsah MF Dnes, jak ukazuje zveřejněná nahrávka jeho hovoru s nyní již bývalým novinářem Markem Přibilem. Na záznamu se domlouvají na článcích proti ministrovi vnitra Milanu Chovancovi.

Podle Sobotky je nepřípustné, aby člen vlády veřejně lhal. Babiš se lži podle premiéra dopustil, když při koupi vydavatelství MF Dnes na zdraví svých dětí přísahal, že novináře nebude ovlivňovat. „Když něco slibujete na zdraví svých nejbližších tak to přece myslíte vážně, doprčic!“ rozohnil se premiér.