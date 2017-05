„Jedná se o letoun, se kterým Jan Antonín Baťa před druhou světovou válkou absolvoval obchodní cestu kolem světa,“ přiblížila mluvčí otrokovické radnice Romana Stehlíková.

Jan Antonín Baťa na palubě své Electry

FOTO: Státní okresní archiv Zlín

Přílet letounu, který je od roku 2015 umístěn v Leteckém muzeu na pražském letišti Točna, je výjimečnou součástí tradiční otrokovické Májové poutě a otevírání vody.

„Veřejnost si mohla zcela zdarma zhlédnout tento baťovský letoun. Upozorňuji, že se nejedná o repliku, ale o skutečné letadlo, které podstoupilo rekonstrukci,“ uvedl místostarosta Otrokovic Jiří Veselý. Electra bude součástí výstavy S Baťou vzhůru do oblak.

Lockheed Electra je přes rok umístěn v Muzeu Točná v Praze.

FOTO: Aleš Fuksa, Právo

„Tento stroj provází neskutečné štěstí,“ sdělil Nikola Lukačovič, pilot a bratr majitele letounu Iva Lukačoviče, o Lockheed Elektře, se kterou v roce 1937 absolvoval obuvník Jan Antonín Baťa po havárii prvního letounu druhou část své náročné pracovní cesty kolem světa.

Milan Vacík (vlevo) a Nikola Lukačovič u Baťovy Electry

FOTO: Aleš Fuksa, Právo

Baťův nový Lockheed vzlétl poprvé 16. dubna 1937, kdy si ho od výrobce převzal šéfpilot Bati, válečný hrdina a pilot RAF Jan Šerhant. Tři měsíce po začátku cesty kolem světa. „Baťův nový stroj prošel za 80 let své existence turbulentní historií. Třikrát havaroval, ale byl vždy opraven a stále létá. Je jako jediný stroj typu Lockheed 10A Electra v letovém stavu, to jest, že může do vzduchu,“ vysvětlil Nikola Lukačovič.

Electra je od roku 2015 součástí Muzea Točná na stejnojmenném pražském letišti. V minulých týdnech se piloti rozhodovali, zda vůbec do Otrokovic poletí. „Electra musela absolvovat roční prohlídku, která vychází na duben. Proběhla bez větších problémů,“ přiznal Václav Bejček.

Od roku 2009 vlastní stroj český podnikatel Ivo Lukačovič. Koupil jej od soukromého sběratele z USA. V roce 2015 Electra s majitelem a dalšími piloty přeletěla na starý kontinent.

Zleva Václav Bejček, Nikola Lukačovič a Milan Vacík u legendárního letounu Jana Antonína Bati

FOTO: Aleš Fuksa, Právo

„Od návratu do Evropy nalétala za zhruba dva roky provozu asi sto letových hodin. V porovnání s těmi nalétanými v zahraničí je to ale málo. Tato letecká babička nalétala celkově odhadem asi dvacet tisíc letových hodin, což je dobrý výkon. Letadlo se drží a kvalitně provedena rekonstrukce ve Wichitě v Kansasu se vyplácí,“ dodal Nikola Lukačovič.

Pondělní přílet Electry si nenechalo v Otrokovicích ujít téměř pět tisíc lidí. Na návrat Jana Antonína Bati z pracovní cesty kolem světa přesně na den před osmdesáti lety 1. května 1937 čekalo odhadem 50 tisíc lidí na letišti v Otrokovicích. „Skoro nikdo si nevšiml, že Baťa se vrátil v jiném stroji, než se kterým 7. ledna 1937 vystartoval,“ podotkl pilot Milan Vacík.

Nový Baťova Electra prošla podle Nikoly Lukačoviče za 80 let své existence rovněž turbulentní historií. „Stroj třikrát havaroval, ale byl vždy opraven a stále létá a je jako jediný stroj typu Lockheed 10A Electra v letovém stavu, to jest může do vzduchu,“ dodal Lukačovič.